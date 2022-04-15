3 Kamu kurumu 176 personel almak için ilana çıktı
Ticaret Bakanlığı, Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü ile Karabük Üniversitesi çok sayıda personel almak için ilana çıktı
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 15 Nisan 2022 08:05
Ticaret Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı 100 müfettiş yardımcısı alacak
Ticaret Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı 100 müfettiş yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 13 mayıs 2022
Ticaret Bakanlığı ilanı detayları için tıklayınız
Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 23 sözleşmeli personel alacak
Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 23 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 29 nisan 2022
Hudut ve Sahiller ilanı detayları için tıklayınız
Karabük Üniversitesi 53 sözleşmeli personel alacak
Karabük Üniversitesi 53 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 29 nisan 2022
Karabük Üniversitesi ilanı detayları için tıklayınızMemurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız