5 Üniversite 119 akademik personel almak için ilana çıktı
Boğaziçi Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi ve 3 diğer üniversite çok sayıda personel almak için ilana çıktı
Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı 60 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 29 nisan 2022
Yıldız Teknik Üniversitesi ilanı detayları için tıklayınız
Süleyman Demirel Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Süleyman Demirel Üniversitesi Öğretim Üyesi 29 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 29 nisan 2022
memurlar.net ilanı detayları için tıklayınız
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Öğretim Elemanı 9 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 29 nisan 2022
memurlar.net ilanı detayları için tıklayınız
Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi 8 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 29 nisan 2022
Ankara Bilim Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Ankara Bilim Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı 13 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 29 nisan 2022
memurlar.net ilanı detayları için tıklayınızMemurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız