Bozdağ: Kaşıkçı' dosyasının nakledilmesi 'davanın düşmesi' değildir!
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ: Mahkemenin durma ve yargılamanın nakline karar vermesi kanuna uygundur, yargı yetkisinin devri değildir, davanın düşmesi değildir
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 15 Nisan 2022 08:28
Bozdağ, İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesinin, Kaşıkçı davasında durma kararı vererek yargılamanın Suudi Arabistan adli makamlarına devrine ilişkin kararıyla ilgili sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, şu değerlendirmede bulundu:
"Cemal Kaşıkçı davası olarak bilinen davada mahkemenin durma ve yargılamanın nakline karar vermesi kanuna uygundur, yargı yetkisinin devri değildir, davanın düşmesi değildir. Bu hakikati bilmelerine rağmen kimi siyasilerin aksi beyanı, siyasi hesapla yapılan çarpıtma yorumdur."Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız