Dolar haftayı kaç TL'den tamamladı?
Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından haftayı 14,63 seviyesinde tamamladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 15 Nisan 2022 17:53
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|
|PERŞEMBE
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|CUMA
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|İSTANBUL
|ALIŞ
|SATIŞ
|ALIŞ
|SATIŞ
|ABD Doları
|14,6300
|14,6310
|14,6290
|14,6300
|Avro
|15,7640
|15,7650
|15,8190
|15,8200
|Sterlin
|19,0360
|19,1320
|19,0550
|19,1500
|İsviçre Frangı
|15,4820
|15,5600
|15,4810
|15,5580
|ANKARA
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|ABD Doları
|14,6000
|14,6800
|14,5990
|14,6790
|Avro
|15,7240
|15,8040
|15,7790
|15,8590
|Sterlin
|18,9760
|19,1860
|18,9950
|19,2050