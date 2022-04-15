Et fiyatlarına bir zam daha geliyor! Yazın fiyatlar uçacak

Et ve Süt Kurumu (ESK) tarafından kesimi ve satışı yapılan büyük baş hayvanlar için yetiştiricilere 2 bin 500 lira destek ödemesini öngören düzenlemenin, piyasada olumlu karşılansa da, et ve süt sektöründeki kronik sorunlara çözüm olamayacağı belirtiliyor.

Destek maliyetin altında

Büyük başta 85 TL olan 1 ki-logramlık karkas et maliyetine karşılık ESK'nın vereceği destek ile çiftçinin eline yine 1 kilogram-lık karkas et için geçecek para yaklaşık 82 TL olacak. Bu desteğin doğru bir adım olduğunu ve bir ay boyunca tüketicinin ESK mağazalarından uygun fiyata et alabilmesini sağlayacağını anla-tan Tüm Süt Et ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Derneği Başkanı Sencer Solakoğlu, düzenlemenin et fiyatlarındaki artışa çözüm olmayacağını kaydetti.

Yatırımlar mevduata kayıyor

Solakoğlu, "ESK ve Tarım Kredi Kooperatiflerinin 150-160 mağa-zası var. Türkiye'de binlerce on binlerce mağaza ve kasap var et alınabilen. Bunların içinde 15-20 tanesinde bir nebze daha ucuza satılması Türkiye piyasasında regülasyon görevi görmez" dedi. Sütün litresinden 1 TL zarar eden üreticinin, çiftlikten kopmaya de-vam ettiğini kaydeden Solakoğlu, ineğin kesimi ile gelen paranın 20 bin TL, bir yıl boyunca sağılması ve litre başına 1 TL kar edilmesi durumunda ise 7 bin TL kazanç sağla-dığını kaydetti. "O zaman üretici kesime gidip 3 yıllık karını cebine koyuyor onu da götürüp Kur Koru-malı Mevduat gibi yüksek getiri-leri olan enstrümanlara koyuyor" diye konuşan Solakoğlu, üreticinin çiftlikten koptuğunu kaydetti.

Kıyım devam edebilir

Türkiye'de fiyatların yüksek olmasının ana nede-ninin arz sıkıntısı ve yüksek maliyetler olduğunu anlatan Solakoğlu, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Türkiye'de hayvan sayısında ciddi düşüş var ve anaç hayvanlarda kesim, zarar edildiği için devam ediyor. Ramazan sonun da ciddi bir iyileştirme yapılmazsa bu kıyım devam edecek."

1 ay içinde yüzde 24 zam gelir

Süt fiyatlarında olması gereken seviyenin 8 TL civarında olduğunu kaydeden Solakoğlu, burada bir düzenleme beklediklerini dile getirdi. Çiğ süt fiyatının 5.70 TL'den 7 TL'ye çıkarılabileceğini ve 1 TL de destekleme ödemesi alınabileceğini söy-leyen Solakoğlu, "Yaz döneminde ise ette fiyat-lar uçacak. Gelecek 30 gün içinde et fiyatlarında yüzde 23-24 civarında artış olacak" dedi.