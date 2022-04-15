İstanbul merkezli 7 ilde siber dolandırıcılık operasyonu
İstanbul merkezli 7 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen siber dolandırıcılık operasyonunda, 29 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 15 Nisan 2022 10:06
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi, özel bir bankanın ATM'sine sahte dolar yüklenerek bankanın yaklaşık 180 bin dolar zarara uğratıldığı iddiası üzerine inceleme başlattı.
Soruşturma kapsamında İstanbul merkezli 7 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Özel Harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda, 29 şüpheli hakkında gözaltı kararı bulunduğu öğrenildi.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız