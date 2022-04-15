Necmettin Batırel: İnsanların geliri arttı, artık zamlardan rahatsız olmuyor

Faizin haziran ayında düşürülebileceğini söyleyen Batırel, Türkiye'nin önünde büyük fırsatların olduğunu savundu

Enflasyondaki yükseliş devam ederken fiyat artışlarının insanlar üzerindeki etkisini değerlendiren Ekonomist Necmettin Batırel, "İnsanlar herkes fiyatların artışını bekler hale geldi. Daha doğrusu insanlar anormal karşılamıyor. Eskiden fiyatlar arttığı zaman 'olur mu bu fiyat' falan denilirdi. Şimdi bakıyorum ben alışveriş merkezlerine gidiyorum. Fiyatlar yüksek ama alıyorlar ya. Yani hayır, kendini koruyor değil de yani öyle kötü bir alışkanlığa kavuştuk ki şu anda fiyatların artışı artık bizi rahatsız etmiyor" dedi.

Asgari ücrete yapılan Yüzde 50 zammın gelir seviyesini arttırdığını söyleyen Batırel, "İnsanların geliri arttı yani eskisi gibi değil. Biliyorsunuz asgari ücrete yüzde 50 zam yapıldı. Otomatik olarak fiyatlar yüzde 50 arttı yani. İnsanların alım gücü en olumsuz etkileyen gelişmelerden bir tanesi bu" dedi.

Kaynak: Haber Global