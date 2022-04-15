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Bakan duyurdu: 2B ve tarım arazilerinin başvuru ve ödeme süresi uzatıldı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Hazineye ait 2/B ve tarım arazilerinin hak sahiplerine satışına ilişkin düzenlemeyle vatandaşların mülkiyet sorunlarını çözeceklerini belirterek, başvuru ve ödeme süresini 31 Aralık 2022'ye kadar uzatıldığını bildirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 15 Nisan 2022 14:29
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Bakan duyurdu: 2B ve tarım arazilerinin başvuru ve ödeme süresi uzatıldı

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, "Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun" ile "Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun", bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Bakan Kurum, "Hazineye ait 2/B ve tarım arazilerinin hak sahiplerine satışına ilişkin düzenlemeyle vatandaşlarımızın mülkiyet sorunlarını çözüyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. 2/B ve tarım arazilerinin hak sahiplerine satışında başvuru ve ödeme süresini 31 Aralık 2022'ye kadar uzatıyoruz." ifadelerini kullandı.

Hazineye ait tarım arazilerinin kiralanması düzenlemesiyle de tarımsal üretimin devamlılığını sağladıklarına işaret eden Kurum, şunları kaydetti:

"Hazineye ait tarım arazilerini 31 Aralık 2019'dan önce üç yıl süreyle kullanan çiftçilerimize, ödedikleri ecrimisil bedelinin yarısı üzerinden kiralayacağız."

- Bugüne kadar toplam 685 bin taşınmazın satışı gerçekleştirildi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı daha önce de vatandaşların mülkiyet sorunlarının çözümüne ilişkin birçok uygulamayı yürürlüğe koymuştu. Bu uygulamalar arasında 2/B olarak bilinen araziler ile Hazineye ait tarım arazilerinin satışı da yer alıyor.

Bu kapsamda bugüne kadar toplam 685 bin taşınmazın satışı gerçekleştirilirken, 955 bin hak sahibi vatandaş tapularına kavuştu. Ancak Kovid-19 nedeniyle başvuru ve ödeme sürelerini kaçıran 314 bin vatandaşın mağduriyet yaşamaması için başvuru ve ödeme süresi 31 Aralık 2022'ye kadar uzatıldı.

- Hazine taşınmazlarında da satın alma başvuru süresi değişti

Daha önce Hazine taşınmazları üzerinde yapısı bulunan vatandaşlara satın alma hakkı tanınmış ve satın alma başvuru süresi 31 Aralık 2019'da sona ermişti.

Yapılan yeni düzenleme ile Yapı Kayıt Belgesi alan vatandaşların bu taşınmazları satın almalarına ilişkin başvuru süresi de 31 Aralık 2022'ye kadar uzatılmış oldu.

- Peşin ödemelerde yüzde 20 indirim

Yeni düzenleme ayrıca Hazine taşınmazlarının satışında vatandaşlara peşin ödemede kolaylık getiriyor.

Hazine taşınmazlarının ihaleli satışında bedeller taksitle ödenebiliyor ve yüzde 25 peşinat ödenmesi halinde 2 yıl boyunca 8 taksitle ödeme yapılabiliyor ancak peşin ödemede herhangi bir indirim yapılmıyordu.

Düzenlemeyle vatandaşlara Hazine taşınmazlarının ihale yoluyla satışında peşin ödemede yüzde 20 indirim sağlanacak.

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Ayrıca, üzerinde sınırlı ayni hak tesis edilen Hazine taşınmazlarının yatırımcılara satışında, hisseli Hazine taşınmazlarında hisse oranı yüzde 40'ın altında veya hisse miktarı 400 metrekareye kadar olan hissedarlara yapılan satışlarda, tapu fazlalığı şerhi bulunan taşınmazlarda malike satışlarda, Yapı Kayıt Belgesi alınmış Hazine taşınmazlarının hak sahiplerine satışında, satış bedelinin peşin olarak ödenmesi halinde bu bedele de yüzde 20 indirim uygulanacak.

- Hazine arazilerinin çiftçiye doğrudan kiralanmasında başvuru süresi kalktı

Yeni düzenlemeyle ayrıca "Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Çiftçilere Doğrudan Kiralanması"nda başvuru süresi kaldırıldı.

2018'de yapılan düzenleme ile Hazineye ait tarım arazilerini kullanan çiftçilere ecrimisil bedelinin yarısı üzerinden 10 yıl süreyle kiralama imkanı getirilmiş ve 55 bin çiftçiye 595 milyon metrekare Hazine taşınmazı kiralanmıştı.

Yılbaşında yapılan düzenleme ile de kira sözleşmelerindeki kanuni faiz oranı yüzde 22'den yüzde 9'a düşürülmüştü. Bu kez başvuruya ilişkin süre kaldırılmış ve kapsam 31 Aralık 2019'dan önce 3 yıl süreyle Hazine taşınmazlarını kullanan çiftçilere kiralama imkanı sağlayacak şekilde genişletildi. Böylece yaklaşık 150 bin çiftçinin daha tarımsal üretim destekleri ve tarımsal sigorta gibi sözleşmeye bağlı haklardan yararlanması sağlandı.

Ayrıca kira süresi sonunda yükümlülüklerini yerine getiren çiftçiler kira süresini yeniden uzatabilecek veya 10 yıl boyunca kullananlar doğrudan satın alabilecek. Bu uygulamayla Hazineye ait tarım arazileri üzerinde tarımsal üretimin devamlılığının sağlanması amaçlanıyor.

Ayrıca düzenleme kapsamında, "ticari faaliyetlerde kullanılmak üzere kiraya verilen Hazine taşınmazları" satılabilecek.

İhale yapılmak suretiyle ticari amaçlarla kiraya verilen ve 3 yıl süreyle sözleşmeye dayalı olarak kullanılan Hazine taşınmazlarının kiracılarına, bu taşınmazların satış ihalelerinde öncelikli alım hakkı tanınacak.

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