'Silinmek istenen bir eseri daha yeniden şehrimize kazandırıyoruz'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yeniden İhya Edilen Ayasofya Fatih Medresesi Açılış Programı'nda konuştu. Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

-İzleri silinmek istenen bir seri daha yeniden şehrimize kazandırıyoruz. Asırlarca ilim irfan yuvası olarak hizmet veren tarihi medrese sessiz sedasız ortadan kaldırılmıştır.

-Özellikle tek parti zihniyetinin bu konuda sabıkası kabarıktır. Bu dönemde batılılaşma adına yapılanlar milletimizin hafızasında derin yaralar açmıştır.

- Ayasofya Fatih Medresesi'nde olduğu gibi tarihi eserler yıkılmış nadide eserler kaybolup gitmiştir.

-Şu sur içi var ya burası 800'e yakın mescidin olduğu yer ve bu mescitler yıkılmış, satılmış, ahıra çevrilmiş...

-Açılışla tek parti zihniyetinin tarihimize sürdüğü utanç lekesinin kaldırmanın bahtiyarlığını yaşıyoruz.

Ayasofya Fatih Medresesi, Vakıflar Genel Müdürlüğünün tekrar inşası ile günümüze kazandırıldı. Ayasofya Fatih Medresesi Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesine Ayasofya Yerleşkesi olarak özüne uygun şekilde kullanılmak üzere tahsis edildi.

Medresede, Ayasofya Araştırmaları Merkezi, Fatih Sultan Mehmet ve Dönemi Araştırma Merkezi, İslam Sanatları Uygulama ve Araştırma Merkezi, İslam Hukuku Araştırma Merkezi, Yazma Eserler Uygulama ve Araştırma Merkezi, Vakıf Araştırmaları Merkezi, Evliya Çelebi Çalışmaları Araştırma Merkezi, Görsel İletişim ve Tasarım Uygulama ve Araştırma Merkezi yer alacak.