Sur eski Belediye Başkanı Toptancı'dan 6 genel başkan hakkında suç duyurusu

Toptancı'nın Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenter Suçlar Bürosu'na sunduğu dilekçede CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Avcı, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın 28 Şubat'ta Ankara'da bir araya geldikleri, ardından kamuoyuna ortak bildiri yayımladıkları belirtildi.

Dilekçede İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun katıldığı bir programda, Kılıçdaroğlu'na hitaben "İlk altılı masa toplantısından sonra beraber oluşturduğunuz, o hepinizin tutanak altına almaya çalıştığı bildiriyi hangi büyükelçiliğe düzelttirmeye gönderdin?" sorusunu yönelttiği aktarıldı.

Soylu'nun bu açıklamalarının ardından bildirinin CHP Genel Başkan Danışmanı Ahmet Ünal Çeviköz tarafından Almanya'nın Ankara Büyükelçiliği'nde düzelttirildiği iddialarının görsel ve yazılı medyada yer aldığı belirtilen dilekçede, şu ifadeler kullanıldı:

"İçişleri Bakanı Soylu'nun iddialarını yalanlayacak tatminkar bir açıklama, ne Kılıçdaroğlu'ndan ne de Millet İttifakı ortağı beş genel başkan tarafından yapılmadı. Şüphelilerin bu eylemleri, ülke güvenliği açısından da son derece vahim bir duruma işaret etmektedir. Bir başka anlatımla ülke yararına düzenlenmesi ve Türk milleti ile paylaşılması gereken bildiri ya da metnin yabancı ülke yetkilileriyle istişare edilmesi, Anayasa ve Türk Ceza Kanunu'na aykırıdır. Ülkeyi yönetmeye talip genel başkanların, devlet idaresinde izleyecekleri politikaları, yabancı misyon şefleri ile paylaşmaları kabul edilemez. Adı geçen şüphelilerin bu filleri, ilgili yasaların pervasızca çiğnenmesidir."

Dilekçede ismi geçenlerin Anayasa'nın 6'ncı, TCK'nin 278'inci ve Siyasi Partiler Kanunu'nun 79'uncu maddesi gereğince cezalandırılmaları talep edildi.

- "Ülkem için şikayette bulundum"

Suç duyurusuyla ilgili AA muhabirine konuşan Toptancı, ülkesini seven, devletine bağlı, milli ve tam bağımsız düşünceye sahip bir siyasetçi olduğunu söyledi.

Yaklaşık 50 yıldır siyasetin içinde olduğunu, ülke gündemini yakından takip ettiğini belirten Toptancı, bir siyasetçi olarak kendisini sorumlu hissedip suç duyurusunda bulunduğunu dile getirdi.

Toptancı, şunları ifade etti:

"Türkiye'de ne hazindir ki muhalefet kültürünün olmayışı, başka ülkelerin iç işlerimize muhalefet üzerinden müdahil olmasını beraberinde getiriyor. Suriye, Irak, Libya'yı böldüler, hedef Türkiye'dir. Ülkesinin geleceğini düşünen biri olarak 6 partinin Batı'ya angaje siyaset anlayışlarının tezahürü beni üzmüştür. Bu nedenle bir vatandaş olarak ülkemin haklarını korumak için belgeleriyle Cumhuriyet Başsavcılığına şikayette bulundum. İlgililerin cezalandırılmalarını talep ettim."