Yalan haberleri bilerek yayanlara yaptırım uygulanacak
Yalan haberleri bilerek yayanlara yaptırım uygulanacak
Bakan Nebati: Kur stabil hale geldi, sırada enflasyon var
Bakan Nebati: Kur stabil hale geldi, sırada enflasyon var
Bakan duyurdu: 2B ve tarım arazilerinin başvuru ve ödeme süresi uzatıldı
Bakan duyurdu: 2B ve tarım arazilerinin başvuru ve ödeme süresi uzatıldı
Tereyağı ihracatına kısıtlama getirildi
Tereyağı ihracatına kısıtlama getirildi
Bağcıların Belediye Başkanı belli oldu
Bağcıların Belediye Başkanı belli oldu
Bakan Varank duyurdu: Şarj istasyonu destek programı açılıyor
Bakan Varank duyurdu: Şarj istasyonu destek programı açılıyor
Bakan Koca duyurdu! İşte 8 başlıkta yapılan yeni düzenlemeler...
Bakan Koca duyurdu! İşte 8 başlıkta yapılan yeni düzenlemeler...
40 ürünün 29'unda fiyatlar arttı, 10'unda fiyatlar azaldı
40 ürünün 29'unda fiyatlar arttı, 10'unda fiyatlar azaldı
'Okulların enerji ihtiyacı için 2 dev güneş tarlası kuruyoruz'
'Okulların enerji ihtiyacı için 2 dev güneş tarlası kuruyoruz'
Ulaştırma Bakanı Ankara- Sivas YHT için tarih verdi
Ulaştırma Bakanı Ankara- Sivas YHT için tarih verdi
Altının gram fiyatı 929 lira seviyesinden işlem görüyor
Altının gram fiyatı 929 lira seviyesinden işlem görüyor
Mart ayında konut satışları yüzde 20 arttı
Mart ayında konut satışları yüzde 20 arttı
Motorine zam gelmesi bekleniyor
Motorine zam gelmesi bekleniyor
Ek göstergeyle birlikte sözleşmelilerin mağduriyeti de giderilecek
Ek göstergeyle birlikte sözleşmelilerin mağduriyeti de giderilecek
3 Kamu kurumu 176 personel almak için ilana çıktı
3 Kamu kurumu 176 personel almak için ilana çıktı
Okullarda maske yasağı kalkıyor!
Okullarda maske yasağı kalkıyor!
Konut arzı azaldı, kiralar fahiş bir şekilde yükseldi
Konut arzı azaldı, kiralar fahiş bir şekilde yükseldi
Millet İttifakı'nda bölünme sinyali
Millet İttifakı'nda bölünme sinyali
FETÖ'nün yeni haberleşme yöntemleri deşifre edildi
FETÖ'nün yeni haberleşme yöntemleri deşifre edildi
İkinci el online oto pazarında en çok satılanlar belli oldu
İkinci el online oto pazarında en çok satılanlar belli oldu
İnternetten sipariş ettiği ürünü kapıda iade etti, 4 yıl sonra icra geldi
İnternetten sipariş ettiği ürünü kapıda iade etti, 4 yıl sonra icra geldi
Bir dönem lükstü, şimdi enflasyona direnen meyve oldu
Bir dönem lükstü, şimdi enflasyona direnen meyve oldu
TÜİK'ten izinsiz enflasyon açıklayanlara hapis cezası geliyor!
TÜİK'ten izinsiz enflasyon açıklayanlara hapis cezası geliyor!
Erdoğan açıkladı: İnternet üzerinden satışlara sınırlama geliyor
Erdoğan açıkladı: İnternet üzerinden satışlara sınırlama geliyor
Vaka sayıları açıklandı: Vefat sayısı 30'un altında
Vaka sayıları açıklandı: Vefat sayısı 30'un altında
YÖK'ten 9 vakıf üniversitesinde inceleme
YÖK'ten 9 vakıf üniversitesinde inceleme
Bakan Soylu'dan İBB'ye yönelik teftiş açıklaması
Bakan Soylu'dan İBB'ye yönelik teftiş açıklaması
'SGK'da şüpheli para transferini soruşturan müfettiş görevden alındı' iddiasına açıklama
'SGK'da şüpheli para transferini soruşturan müfettiş görevden alındı' iddiasına açıklama
Borsa kapanış rekorları kırmaya devam ediyor
Borsa kapanış rekorları kırmaya devam ediyor
Bayraktar TB2'ye bir talip daha çıktı
Bayraktar TB2'ye bir talip daha çıktı
Ana sayfaHaberler Siyasi

Yalan haberleri bilerek yayanlara yaptırım uygulanacak

Dezenformasyonla mücadele yasası için hazırlıklar sürüyor. AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, AB ülkelerindeki benzer düzenlemelere dikkati çekerek, "Dezenformasyon terör kadar tehlikeli" dedi.

Kaynak : TRT
Eklenme : 15 Nisan 2022 16:02
Yazdır
Yalan haberleri bilerek yayanlara yaptırım uygulanacak

Yalan haber ve dezenformasyonla mücadele düzenlemesinin hazırlıkları sürüyor.

Teklif hazırlanırken birçok ülkeden örnekler incelendi.

Düzenlemenin 3 ana başlıktan oluşması bekleniyor.

Sosyal medyada dezenformasyona ilk kez ceza getirilecek.

Yalan ve yanıltıcı haberleri bilerek yayanlara hapis cezasına varan yaptırımlar uygulanacak.

"Dezenformasyon, terör kadar tehlikeli"

AK Parti Grup Başkan Vekili Mahir Ünal dezenformasyon tehlikesiyle ilgili şunları söyledi:

"Yaklaşık 7-8 aydan beri Dezenformasyonla Mücadele Kanununu çalışıyoruz. Dezenformasyon bir bumerang gibi dönüp hepimizi vuracak bir tehdit. Avrupa Birliği dezenformasyonla ilgili, özellikle internet ortamıyla ilgili 2 tane kırmızı çizgi belirledi. Bir tanesi terörle mücadele, bir tanesi dezenformasyonla mücadele çünkü dezenformasyon, terör kadar tehlikeli."

Düzenleme yakında Meclis'e gelecek

Mevcut yasaya göre sosyal medya şirketlerinin temsilcileri "tüzel" kişiliğe sahip. Yeni düzenlemeyle, Türkiye'deki temsilcilerin 'gerçek' kişi olması sağlanacak.

Teklifin bir başka ayağı ise internet medyası olacak. İnternet haberciliği de yasal altyapıya kavuşturulacak.

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman, düzenlemenin çok yakında Meclis takvimine gireceğini söyledi.

Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız
Bakan Nebati: Kur stabil hale geldi, sırada enflasyon var
Bakan Nebati: Kur stabil hale geldi, sırada enflasyon var
AK Parti'li Aydemir: Millet İttifakı 2023'e kadar darmadağın olacak
AK Parti'li Aydemir: Millet İttifakı 2023'e kadar darmadağın olacak
Bağcıların Belediye Başkanı belli oldu
Bağcıların Belediye Başkanı belli oldu
Bakan Koca duyurdu! İşte 8 başlıkta yapılan yeni düzenlemeler...
Bakan Koca duyurdu! İşte 8 başlıkta yapılan yeni düzenlemeler...
Ulaştırma Bakanı Ankara- Sivas YHT için tarih verdi
Ulaştırma Bakanı Ankara- Sivas YHT için tarih verdi
Bozdağ: Kaşıkçı' dosyasının nakledilmesi 'davanın düşmesi' değildir!
Bozdağ: Kaşıkçı' dosyasının nakledilmesi 'davanın düşmesi' değildir!

Bu Habere Tepkiniz

Erasmusla yurt dışına giden öğretim görevlisinin memur olan eşi aylıksız izin alabilir mi?

Erasmusla yurt dışına giden öğretim görevlisinin memur olan eşi aylıksız izin alabilir mi?

Erasmus Staj Hareketliliği kapsamında yurt dışına giden kişinin memur olan eşine 657 sayılı Kanunun 108. maddesi kapsamında aylıksız izin verilebileceğini değerlendirmekteyiz.
Hakim kararı olmaksızın polisin arama yetkisine iptal kararı

Hakim kararı olmaksızın polisin arama yetkisine iptal kararı

Danıştay, Adli ve Önleme Aramaları Yönetmeliğine için kısmi iptal kararı verdi.
Her ayın 15'inde Memurlara özel yüzde 15 sepette indirim

Her ayın 15'inde Memurlara özel yüzde 15 sepette indirim

https://www.kitapsec.com/Konu/Memurlara-Ozel-15-indirim.html
TMO Görevde Yükselme Yönetmeliğindeki sözlü sınavla ilgili karar verildi

TMO Görevde Yükselme Yönetmeliğindeki sözlü sınavla ilgili karar verildi

Danıştay 2. Dairesi, yetkili sendika tarafından Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği'nin bazı maddelerinin iptali için açılan davada red kararı verdi.
Ramazan'da tüm evler iyilikle dolsun!

Ramazan'da tüm evler iyilikle dolsun!

https://www.kizilay.org.tr/ramazan/
7394 sayılı Kanunla kamu personeline yönelik hangi düzenlemeler yapıldı?

7394 sayılı Kanunla kamu personeline yönelik hangi düzenlemeler yapıldı?

Bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan 7394 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi Ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'la kamu personeline yönelik birçok düzenlemeye yer verilmiştir. Bunlara aşağıda yer verilmiştir.
Ramazanı yaşat

Ramazanı yaşat

https://ihh.org.tr/ramazan?utm_source=memurlar_manset_ramazan2022&utm_medium=memurlar_manset_ramazan2022&utm_id=ramazan2022
Personel ve prensipler genel müdürlüğünün web sayfası dahi açılmadı!

Personel ve prensipler genel müdürlüğünün web sayfası dahi açılmadı!

Personel işlemlerinin mutfağını uhdesine alan Cumhurbaşkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğünün görevleri bünyesine almasına neredeyse bir yıl olmasına rağmen halen web sayfası dahi bulunmuyor!
İstifa sonrası engellilikten nasıl emekli olunur?

İstifa sonrası engellilikten nasıl emekli olunur?

5434'e tabi memurlar, istifa sonrası oluşan rahatsızlıklarına istinaden engellikten dolayı emekliliğini isteyebilir mi?
Adalet Bakanlığı personeli promosyon anlaşmasını bekliyor

Adalet Bakanlığı personeli promosyon anlaşmasını bekliyor

Adalet Bakanlığı bünyesinde görev yapan memurlar, Bakanlığın yapacağı promosyon anlaşmasını bekliyor.
KPSS 2022/7 tercih kılavuzu yayımlandı

KPSS 2022/7 tercih kılavuzu yayımlandı

ÖSYM, KPSS 2022/7 ile Karayolları Genel Müdürlüğü'ne personel almak için kılavuz yayımladı. Yayımlanan kılavuz ile 222 sözleşmeli personel alınacak.
Kültür ve Turizm Bakanlığı 149 sözleşmeli personel alacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı 149 sözleşmeli personel alacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı 149 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 9 Mayıs 2022.
Mahkum 18.Bölüm Fragmanı

Mahkum 18.Bölüm Fragmanı

Mahkum 18.Bölüm Fragmanı hızlı bir şekilde sitemizde yayınlanmıştır. FOX TV ekranlarında büyük beğeniyle izlenen Mahkum dizisinin yeni bölümü 21 Nisan Perşembe akşamı saat 20.30 itibariyle sizlerle.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı 10 sözleşmeli personel alacak

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı 10 sözleşmeli personel alacak

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı 10 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 24 nisan 2022
İnsanlar neden ortalama 80 yıl yaşıyor?

İnsanlar neden ortalama 80 yıl yaşıyor?

İngiltere?de yapılan yeni bir araştırmada, diğer memeliler çok daha kısa veya daha uzun yaşarken, insanların neden 80 yaşlarında öldüklerinin gizemi sonunda bilim insanları tarafından çözülmüş olabilir.