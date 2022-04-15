Satın aldığı otomobil, 2 ayrı araçtan birleştirilmiş çıktı

Esenyurt'ta 2 yıl önce bir tanıdığından otomobil satın alan Mehmet Kaya, aracını satmaya karar verdi. Otomobilini ekspertize götüren Kaya, duydukları karşısında şoke oldu. Otomobilinin, 2 ayrı aracın ön ve arka kısımlarının birleştirilerek oluşturulduğunu, kilometresinin düşürüldüğünü ve hava yastıklarının da işlem gördüğünü öğrendi. 100 bin lira zararı olduğunu ifade eden Kaya, vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Başından geçen olayı anlatan Kaya, "Bir arkadaşımdan aldım aracı. Aracın ufak tefek boyalarının olduğu söylendi. Aracı satmaya götürdüm 2 yıl sonra. Aracın 2 ayrı araçtan birleştirilmiş olduğunu öğrendim. Aynı zamanda aracın kilometresi de düşürülmüş ve hava yastıkları da işlem görmüş. Yaklaşık 100 bin liralık zararım var. Araç almadan önce mutlaka doğru bir yerde ekspertiz yapılması gerekiyor. Aracı alırken plakadan sorgulama yaptım. Sorgulamada da herhangi bir sorun çıkmadı. Araç dışarıdan kayıt dışı bir yerde serviste yaptırılmış" dedi.