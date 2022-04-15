Bakan Kurum: 443 millet bahçesinden 127'si tamamlandı

Ramazan Bayramı'na özel tren seferleri artırıldı
Ramazan Bayramı'na özel tren seferleri artırıldı
Cezaevi görevlilerini hedef gösteren paylaşımlara soruşturma
Cezaevi görevlilerini hedef gösteren paylaşımlara soruşturma
Emniyet'ten 'promosyon' açıklaması: Her ay 300 TL yansıyacak
Emniyet'ten 'promosyon' açıklaması: Her ay 300 TL yansıyacak
Yalan haberleri bilerek yayanlara yaptırım uygulanacak
Yalan haberleri bilerek yayanlara yaptırım uygulanacak
'Dijital sistem' söylentisi yetti, marketlerde 70 liraydı, 45 liraya düştü
'Dijital sistem' söylentisi yetti, marketlerde 70 liraydı, 45 liraya düştü
Bakan Nebati: Kur stabil hale geldi, sırada enflasyon var
Bakan Nebati: Kur stabil hale geldi, sırada enflasyon var
Bakan duyurdu: 2B ve tarım arazilerinin başvuru ve ödeme süresi uzatıldı
Bakan duyurdu: 2B ve tarım arazilerinin başvuru ve ödeme süresi uzatıldı
Tereyağı ihracatına kısıtlama getirildi
Tereyağı ihracatına kısıtlama getirildi
Bağcıların Belediye Başkanı belli oldu
Bağcıların Belediye Başkanı belli oldu
Bakan Varank duyurdu: Şarj istasyonu destek programı açılıyor
Bakan Varank duyurdu: Şarj istasyonu destek programı açılıyor
Bakan Koca duyurdu! İşte 8 başlıkta yapılan yeni düzenlemeler...
Bakan Koca duyurdu! İşte 8 başlıkta yapılan yeni düzenlemeler...
40 ürünün 29'unda fiyatlar arttı, 10'unda fiyatlar azaldı
40 ürünün 29'unda fiyatlar arttı, 10'unda fiyatlar azaldı
'Okulların enerji ihtiyacı için 2 dev güneş tarlası kuruyoruz'
'Okulların enerji ihtiyacı için 2 dev güneş tarlası kuruyoruz'
Ulaştırma Bakanı Ankara- Sivas YHT için tarih verdi
Ulaştırma Bakanı Ankara- Sivas YHT için tarih verdi
Altının gram fiyatı 929 lira seviyesinden işlem görüyor
Altının gram fiyatı 929 lira seviyesinden işlem görüyor
Mart ayında konut satışları yüzde 20 arttı
Mart ayında konut satışları yüzde 20 arttı
Motorine zam gelmesi bekleniyor
Motorine zam gelmesi bekleniyor
Ek göstergeyle birlikte sözleşmelilerin mağduriyeti de giderilecek
Ek göstergeyle birlikte sözleşmelilerin mağduriyeti de giderilecek
3 Kamu kurumu 176 personel almak için ilana çıktı
3 Kamu kurumu 176 personel almak için ilana çıktı
Okullarda maske yasağı kalkıyor!
Okullarda maske yasağı kalkıyor!
Konut arzı azaldı, kiralar fahiş bir şekilde yükseldi
Konut arzı azaldı, kiralar fahiş bir şekilde yükseldi
Millet İttifakı'nda bölünme sinyali
Millet İttifakı'nda bölünme sinyali
FETÖ'nün yeni haberleşme yöntemleri deşifre edildi
FETÖ'nün yeni haberleşme yöntemleri deşifre edildi
İkinci el online oto pazarında en çok satılanlar belli oldu
İkinci el online oto pazarında en çok satılanlar belli oldu
İnternetten sipariş ettiği ürünü kapıda iade etti, 4 yıl sonra icra geldi
İnternetten sipariş ettiği ürünü kapıda iade etti, 4 yıl sonra icra geldi
Bir dönem lükstü, şimdi enflasyona direnen meyve oldu
Bir dönem lükstü, şimdi enflasyona direnen meyve oldu
TÜİK'ten izinsiz enflasyon açıklayanlara hapis cezası geliyor!
TÜİK'ten izinsiz enflasyon açıklayanlara hapis cezası geliyor!
Erdoğan açıkladı: İnternet üzerinden satışlara sınırlama geliyor
Erdoğan açıkladı: İnternet üzerinden satışlara sınırlama geliyor
Vaka sayıları açıklandı: Vefat sayısı 30'un altında
Vaka sayıları açıklandı: Vefat sayısı 30'un altında
YÖK'ten 9 vakıf üniversitesinde inceleme
YÖK'ten 9 vakıf üniversitesinde inceleme
Ana sayfaHaberler Yaşam

Bakan Kurum: 443 millet bahçesinden 127'si tamamlandı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, hedefledikleri 443 millet bahçesinden 127'sinin tamamlandığını belirterek, "Millet bahçelerimiz 7'den 70'e herkesin en uğrak mekanı, milletimizin buluşma, sohbet etme, eğlenme, dinlenme mekanı oldu" dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 15 Nisan 2022 16:33
Yazdır
Bakan Kurum: 443 millet bahçesinden 127'si tamamlandı

Bazı programlara katılmak üzere kente gelen Bakan Kurum'u Ferit Melen Havalimanı'nda Vali ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, AK Parti Van milletvekilleri Abdulahat Arvas ve İrfan Kartal, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Bekmez, AK Parti İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu ve kurum amirleri karşıladı.

Tuşba Belediyesi hizmet binası önünde kentteki 26 yatırımın toplu açılışı için düzenlenen programa katılan Bakan Kurum, burada yaptığı konuşmada, Van'da olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Van'ı cazibe merkezi haline getirecek, uluslararası ticaretin ekseni yapacak, ekonomisini ve istihdamını güçlendirecek çok kıymetli eserleri hizmete aldıklarını anlatan Kurum, yatırım değeri 200 milyon lirayı aşan, içerisinde Erciş Millet Bahçesi, Tuşba Belediyesi hizmet binası, Çatak Atıksu Arıtma Tesisi, Van Defterdarlığı binalarının da yer aldığı toplam 26 eserin açılışını gerçekleştirdiklerini söyledi.

20 yıl önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde bir yola çıktıklarını dile getiren Kurum, "Cennet vatanımıza hizmet için durmadan, dinlenmeden gayretle çalıştık. Önce hep birlikte gelişmenin, refahın, kalkınmanın önündeki engelleri kaldırdık. Çocuklarımızın, evlatlarımızın, yavrularımızın geleceğini karartmak isteyenlere fırsat vermedik." dedi.

Van'da 2011 yılında milleti topyekün yasa boğan deprem hadisesinin yaşandığını, 644 kişinin 85 milyonun gözyaşlarıyla toprağa verildiğini belirten Kurum, depremin hemen ardından devlet ve milletin seferber olduğunu söyledi.

Van'ın yeniden ayağı kaldırıldığını aktaran Bakan Kurum, "Van depreminden sonra arı gibi çalıştık, tam 17 bin 500 konut, köy evleri ve dükkanı inşa ettik. Vanlı kardeşlerimizi çocuklarımızı, güzel yavrularımızı yeniden sıcak yuvalarına kavuşturduk. Van'ın o güzel çocuklarının yeniden gülümsemesine, gözlerinde yeniden umutlar yeşermesine bizleri vesile kılan Allah'a sonsuz kere hamd ediyoruz, sonsuz kere şükrediyoruz." diye konuştu.

- "Bu şehir adeta şaha kalkmış durumdadır"

Van'da depremden sonra önemli yatırımların hayata geçirildiğini ifade eden Kurum, şöyle devam etti:

"O günlerden bu günlere çok şey değişti. Van değişti. Van, daha da büyüdü, serpildi, gelişti. Açık söylüyorum. Bugün Van'ımızın diğer bölgelerdeki illerden eksiği yok, hatta fazlası vardır. Bugün Van'ın tüm ilçelerinde, sosyal konuttan kentsel dönüşüme, altyapıdan millet bahçelerine kadar yüzlerce projemizle, bu şehir adeta şaha kalkmış durumdadır. Hamdolsun, on yıllarca yoksullukla anılan, geri kalmışlığa mahkum edilen bu aziz şehre hak ettiği kıymeti verdik. 20 yılda, 40 milyar lirayı aşkın yatırım kazandırdık. Tabi bakanlık olarak da gözümüzün nuru Van'ımıza her daim hizmet ettik, yatırım bedeli tam 10 milyar liralık projeyi şehrimize armağan ettik. Şu anda Van'da toplam 1 milyar 25 milyon liralık yatırımımız var, harıl harıl çalışıyoruz. Bu yatırımların önemli bir bölümünün, toplam yatırım bedeli yaklaşık 200 milyon lira olan projelerimizin açılışlarını birazdan yapacağız."

Van'daki kentsel dönüşüme öncelik verdiklerini dile getiren Kurum, şunları kaydetti:

"Erciş'te, 3 etap halinde yürüttüğümüz kentsel dönüşüm projemizi biliyorsunuz. Bunun birinci etabında 407 dükkan ve 48 ofisin yapımını tamamladık, hak sahibi kardeşlerimize teslim ettik. 2. ve 3. etapların imar planlarını onayladık. İnşa çalışmalarına çok yakında ekiplerimiz başlıyor. Dönüşüm çalışmalarımızın en önemli bölümünü TOKİ'mizle ürettiğimiz sosyal konutlarımız oluşturuyor. Bugün Van'da bir konut rekoruna ulaştık, toplam yatırım değeri 4 milyar lira olan 24 bin 71 konut ile beraber yüzlerce okul, hastane, iş yeri, köy evini şehrimize kazandırdık. Yine bugün sahada, toplam yatırım değeri 935 milyon lira olan 975 konut, 420 ahır, 150 köy evi, 3 millet bahçesinin yapımına hızla devam ediyoruz."

Kurum, Tuşba ilçesinde inşaat çalışmaları devam eden 303 konut, ticaret merkezi ve camiyi ağustosta hizmete sunacaklarını, Erciş'te de inşa edilen 409 konut ve cami inşaatında son aşamaya gelindiğini bildirdi.

81 şehirde 81 milyon metrekare millet bahçesi hedeflediklerini anlatan Kurum, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Hedeflediğimiz 443 millet bahçemizin 127'sini tamamladık. Millet bahçelerimiz 7'den 70'e herkesin en uğrak mekanı, milletimizin buluşma, sohbet etme, eğlenme, dinlenme mekanı oldu. Van'da da 7-8 tane millet bahçesi yapalım dedik. Kararımızı aldık, 1 milyon metrekare büyüklüğe ulaşan 8 millet bahçesini Van için tasarladık, uygulamaya başladık. Hatırlayacaksınız, Çatak'ta 15 Temmuz Şehitleri Millet Bahçemizin açılışını 2018'de yaparak Van'ın hizmetine sunmuştuk. Van'ımızı haziran ayında Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi ile birlikte ziyaret etmiştik. Hep birlikte başlattığımız Van Gölü dip tarama çalışmamızla, gölümüzü hem 121.000 metreküp çamurdan kurtardık, hem de 18 ton deniz çöpünü uzaklaştırdık, bertaraf ettik."

KAPAT [X]

- "Sınır duvarları ve 311 karakol ile ülkemizin güvenliğine katkı sağladık"

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ömer Bulut da 2011 depremi sonrasında Van'da başlatılan çalışmalarla 10 ayda 17 bin 500 konut inşa edildiğini hatırlattı.

Planlı, nitelikli, çevreyi ve kültürel dokuyu tahrip etmeyen projeler geliştirerek sosyal konut başta olmak üzere hastane, okul, cami, millet bahçeleri ve kamu hizmet binaları gibi çok sayıda yatırımı şehre kazandırdıklarını aktaran Bulut, şu bilgileri verdi:

"Van genelinde yatırım bedeli yaklaşık 5 milyar lira olan toplam 25 bin konut, 407 dükkan, hastane, okul, öğrenci yurdu, cami ve diğer kamu hizmet binaları inşa ederek vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Van başta olmak üzere Doğu ve Güney sınırlarımızı düzensiz göç ve teröre karşı daha güvenli hale getirmek için yaptığımız yaklaşık 820 bin metrekarelik sınır duvarı başta olmak üzere, inşa ettiğimiz 311 karakol ile de ülkemizin huzur ve güvenliğine katkı sağladık. Çaldıran hutut hattında da bir kısım sınır duvarı inşaatlarımız devam ediyor."

Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Bilmez de kentte hayata geçirilen projelerle büyük bir değişim ve dönüşümün başladığını anlatarak, desteklerinden dolayı Bakan Kurum'a teşekkür etti.

AK Parti Van milletvekilleri İrfan Kartal ve Abdulahat Arvas ile Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman'ın konuşmaların ardından Bakan Kurum, video konferansla Edremit Millet Bahçesi'nde ilk fidan dikimini başlattı.

Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız
Yaralı Asteğmen tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti
Yaralı Asteğmen tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti
'Silinmek istenen bir eseri daha yeniden şehrimize kazandırıyoruz'
'Silinmek istenen bir eseri daha yeniden şehrimize kazandırıyoruz'
Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma namazını Ayasofya'da kıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma namazını Ayasofya'da kıldı
Edirne polisinin 'sanal devriyesi'nde yakalanan yabancı uyruklu tutuklandı
Edirne polisinin 'sanal devriyesi'nde yakalanan yabancı uyruklu tutuklandı
Eda Nur Kaplan'a 'cinsel saldırı' davasında mütalaa açıklandı
Eda Nur Kaplan'a 'cinsel saldırı' davasında mütalaa açıklandı
Bilim insanının polislikten başlayıp Antarktika'ya uzanan başarı hikayesi
Bilim insanının polislikten başlayıp Antarktika'ya uzanan başarı hikayesi

Bu Habere Tepkiniz

Erasmusla yurt dışına giden öğretim görevlisinin memur olan eşi aylıksız izin alabilir mi?

Erasmusla yurt dışına giden öğretim görevlisinin memur olan eşi aylıksız izin alabilir mi?

Erasmus Staj Hareketliliği kapsamında yurt dışına giden kişinin memur olan eşine 657 sayılı Kanunun 108. maddesi kapsamında aylıksız izin verilebileceğini değerlendirmekteyiz.
Hakim kararı olmaksızın polisin arama yetkisine iptal kararı

Hakim kararı olmaksızın polisin arama yetkisine iptal kararı

Danıştay, Adli ve Önleme Aramaları Yönetmeliğine için kısmi iptal kararı verdi.
Her ayın 15'inde Memurlara özel yüzde 15 sepette indirim

Her ayın 15'inde Memurlara özel yüzde 15 sepette indirim

https://www.kitapsec.com/Konu/Memurlara-Ozel-15-indirim.html
TMO Görevde Yükselme Yönetmeliğindeki sözlü sınavla ilgili karar verildi

TMO Görevde Yükselme Yönetmeliğindeki sözlü sınavla ilgili karar verildi

Danıştay 2. Dairesi, yetkili sendika tarafından Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği'nin bazı maddelerinin iptali için açılan davada red kararı verdi.
Ramazan'da tüm evler iyilikle dolsun!

Ramazan'da tüm evler iyilikle dolsun!

https://www.kizilay.org.tr/ramazan/
7394 sayılı Kanunla kamu personeline yönelik hangi düzenlemeler yapıldı?

7394 sayılı Kanunla kamu personeline yönelik hangi düzenlemeler yapıldı?

Bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan 7394 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi Ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'la kamu personeline yönelik birçok düzenlemeye yer verilmiştir. Bunlara aşağıda yer verilmiştir.
Ramazanı yaşat

Ramazanı yaşat

https://ihh.org.tr/ramazan?utm_source=memurlar_manset_ramazan2022&utm_medium=memurlar_manset_ramazan2022&utm_id=ramazan2022
Personel ve prensipler genel müdürlüğünün web sayfası dahi açılmadı!

Personel ve prensipler genel müdürlüğünün web sayfası dahi açılmadı!

Personel işlemlerinin mutfağını uhdesine alan Cumhurbaşkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğünün görevleri bünyesine almasına neredeyse bir yıl olmasına rağmen halen web sayfası dahi bulunmuyor!
İstifa sonrası engellilikten nasıl emekli olunur?

İstifa sonrası engellilikten nasıl emekli olunur?

5434'e tabi memurlar, istifa sonrası oluşan rahatsızlıklarına istinaden engellikten dolayı emekliliğini isteyebilir mi?
Adalet Bakanlığı personeli promosyon anlaşmasını bekliyor

Adalet Bakanlığı personeli promosyon anlaşmasını bekliyor

Adalet Bakanlığı bünyesinde görev yapan memurlar, Bakanlığın yapacağı promosyon anlaşmasını bekliyor.
KPSS 2022/7 tercih kılavuzu yayımlandı

KPSS 2022/7 tercih kılavuzu yayımlandı

ÖSYM, KPSS 2022/7 ile Karayolları Genel Müdürlüğü'ne personel almak için kılavuz yayımladı. Yayımlanan kılavuz ile 222 sözleşmeli personel alınacak.
Milli Saraylar İdaresi 144 sözleşmeli personel alacak

Milli Saraylar İdaresi 144 sözleşmeli personel alacak

Milli Saraylar İdaresi 144 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 24 Nisan 2022.
Mahkum 18.Bölüm Fragmanı

Mahkum 18.Bölüm Fragmanı

Mahkum 18.Bölüm Fragmanı hızlı bir şekilde sitemizde yayınlanmıştır. FOX TV ekranlarında büyük beğeniyle izlenen Mahkum dizisinin yeni bölümü 21 Nisan Perşembe akşamı saat 20.30 itibariyle sizlerle.
Kültür ve Turizm Bakanlığı 149 sözleşmeli personel alacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı 149 sözleşmeli personel alacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı 149 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 9 Mayıs 2022.
İnsanlar neden ortalama 80 yıl yaşıyor?

İnsanlar neden ortalama 80 yıl yaşıyor?

İngiltere?de yapılan yeni bir araştırmada, diğer memeliler çok daha kısa veya daha uzun yaşarken, insanların neden 80 yaşlarında öldüklerinin gizemi sonunda bilim insanları tarafından çözülmüş olabilir.