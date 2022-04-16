TCMB'den Disiplin Yönetmeliği'nde değişiklik
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca (TCMB) Disiplin Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 16 Nisan 2022 10:02
Buna göre, TCMB personeline verilecek disiplin cezalarının usul ve esaslarını belirleyen Disiplin Yönetmeliği'nde bazı değişikliklere gidildi.
Bugün itibarıyla yürürlüğe giren yönetmeliğin hükümlerini Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı yürütüyor.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız