Bakan Soylu, Mersin Limanı'nda 258 kilogram kokain yakalandığını bildirdi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mersin Limanı'nda, 258 kilogram kokain yakalandığını ve buna ilişkin 3 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 16 Nisan 2022 13:26
Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımında, "Terörün en büyük finans kaynağının kökünü kurutmaya devam ediyoruz. Mersin Limanı'nda, Mersin İl Jandarma Komutanlığımız tarafından konteynere gerçekleştirilen operasyonda 258 kilo kokain yakalandı, 3 kişi gözaltında. Jandarmamıza ve tüm operasyon birimlerine tebrikler." ifadelerini kullandı.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız