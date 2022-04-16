Bakan Soylu, Mersin Limanı'nda 258 kilogram kokain yakalandığını bildirdi

Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımında, "Terörün en büyük finans kaynağının kökünü kurutmaya devam ediyoruz. Mersin Limanı'nda, Mersin İl Jandarma Komutanlığımız tarafından konteynere gerçekleştirilen operasyonda 258 kilo kokain yakalandı, 3 kişi gözaltında. Jandarmamıza ve tüm operasyon birimlerine tebrikler." ifadelerini kullandı.