2 polisi pompalı tüfekle yaralayan şüpheli yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çok sayıda suçtan kaydı bulunan Süleyman I'nın yakalanması için Seyhan ilçesi Yeşilbağlar Mahallesi'nde bir eve operasyon düzenledi.

Süleyman I'nın, bölgeye giden polis ekiplerine evinin balkonundan pompalı tüfekle ateş etmesi sonucu bir komiser ve bir polis memuru yaralandı.

Yaralı polisler olay Adana'da, 2 polisi pompalı tüfekle yaralayan saldırgan, yaralı ele geçirildi.ı.

Özel harekat ve terörle mücadele ekiplerinin operasyonuyla saklandığı evde yakalanan Süleyman I, tedavi için hastaneye kaldırıldı.