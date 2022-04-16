El freni çekilmemişti, aracı durdurmak isterken ezildi

Olay, Kemalettin Mahallesi Şehit Ahmet Ateşe Yörük Sokak girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, markete giden taksi şoförü, otomobilinin el frenini çekmeye unuttu. Şoför, aracının yanından ayrıldıktan birkaç saniye sonra otomobil, yokuş aşağı hareket etti.

ARACI DURDURMAK İSTERKEN EZİLDİ

İşyerinin önünde temizlik yapan manav esnafı Celil Türeli (35), sürücüsünün olmadığını fark ettiği otomobilin önüne atlayarak aracı durdurmak isterken ezildi. Olay yerine gelen ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Celil Türeli'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Türeli'nin duyarlı davranışı vatandaşlar tarafından takdir toplarken, can güvenliğini tehlikeye attığı anlar ise kameraya yansıdı. Türeli, yaptığı açıklamada ise, "Facia yaşanmasın diye sürücüsü olmayan aracı fark edip durdurmak istedim" dedi.