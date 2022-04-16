21 klip yaptı şöhreti yakalayamadı, her ünlüyle fotoğrafı var

13 yaşında iken Şanlıurfa'dan çıkıp bir süre garsonluk yapan Nezir Yıldırım, bir süre sonra şöhret olmak adına müzik yapma çalışmalarına başladı. Müzik çalışmalarına başlayan Nezir, kısa sürede sanatçı camiasından birçok sanatçı ile tanıştı. 35 yıllık bu yolda hemen hemen tüm ünlü ve sanatçı camiası ile tanışan ve sahne adı Nezir Yenises olan Yıldırım, 6 albüm yaptı ve 21 klip çekti.

Aynı zamanda İbrahim Erkal'ın da yakın dostu olan Yenises, adeta ömrünü verdiği şöhret basamakları yolunda istediği ivmeyi bir türlü yakalayamadı. Halen albüm çalışmalarına devam eden Nezir Yenises'in birçok ünlü sanatçı ile fotoğrafı bulunuyor.

Çalmadık kapı bırakmamış; her ünlüyle fotoğrafı var

Bir süre sonra Tekirdağ'da yaşamaya başlayan Yenises halen sık sık İstanbul'a gidip yeni çalışmalar yapmaya devam ediyor.

49 yaşındaki Nezir Yenises, gittiği İstanbul'da kimi sanatçıların kendisine yardımcı olduğunu ve onlardan besteler aldığını ifade ederken, bazı büyük sanatçıların ise bu hayaline ilk başladığı yıllarda kendisine yol vermediğini de ifade etti.

"İlkokulda küçüklükten beri şarkı söylüyorum"

Aslen Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinden olan Yenises, Dodaş Taşlıca köyünden 13 yaşında şöhret olma hayaliyle ayrıldığını söyleyerek, şözlerine şöyle devam etti: "Aslen Şanlıurfalıyım. Haliliye'nin Dodaş Taşlıca köyündenim. Cevher Kırmızı 1985 yılında beni İstanbul'a getirdi. Bende küçüklükten beri sanata sevgi var. İlkokulda küçüklükten beri şarkı söylüyorum.

"40 sene Unkapanı'na sanatımı verdim"

İstanbul'da Arif Sağ'ın müzik kursuna gittim. Orada çok sayıda sanatçıyla tanıştım. Seyfi Doğanay ile birlikte çalışarak ilk albümümü çıkardım. 40 sene Unkapanı'na sanatımı verdim. Sonrasında Tekirdağ'a geldim. Rahmetli İbrahim Erkal ile birlikte Kumbağ'da çalıştık, ama erken öldü. Buraya Kiraz Festivali konserlerine gelmişti.

"22'inci klibim de geliyor"

Bana bir şarkı verecekti ama nasip olmadı. Ben tam 6 tane albüm yaptım, 21 tane klip çektim, 22'nci klibim de geliyor. Uğur Bayar ve Burhan Bayar'dan besteler aldım. Selami Şahin ile çalıştım. Bu işe 35 senemi verdim.

Unkapanı'na ilk geldiğimde o dönemlerin büyük sanatçıları bizlere yol vermiyorlardı. Büyük bestekarlardan beste alamıyorduk, bize beste vermiyorlardı. Şimdi teknoloji değişti. Eskiden kaset satıyorduk, sonra CD'ler çıktı. Şimdi bir klip çekince internete düşüyor. Şu anda eskiden daha iyiyim. Şöhret olmak için uğraşıyorum" dedi.