Bakan Varank: Uzaya gönderilecek kişiyi seçmek için duyuruya çıkacağız

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Mekteb-i Tıbbiyye-i Şahane 2022 Ödül Töreni, Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Bakan Varank, Kovid-19 ile birlikte sağlık alanının çok daha hızlı bir değişim ve dönüşüm sürecinden geçtiğine dikkati çekerek, teknolojide yaşanan gelişmelerle birlikte sağlık alanında tanı, tedavi, tedavi sonrası ve koruyucu sağlık gibi süreçlerde önemli atılımların söz konusu olduğunu söyledi.

"İlaç, tıbbi cihaz ve sağlık bilişim teknolojilerinde yerli ve milli üretime ivme kazandıracağız"

Bu değişime ayak uydurmak ve rekabet gücünü korumak için yapay zekadan biyoteknolojiye kadar stratejiler oluşturmaya devam ettiklerini aktaran Varank, şu ifadeleri kullandı:

"Bakanlık olarak Akıllı Yaşam ve Sağlık, Ürün ve Teknolojileri Yol Haritası'nı hazırladık. Yakında açıklayacağımız bu yol haritası ile stratejik alan olarak belirlediğimiz ilaç, tıbbi cihaz ve sağlık bilişimi teknolojilerinde yerli ve milli üretime ivme kazandıracağız. Biyoteknoloji üretiminden, Ulusal İlaç Molekül Kütüphanesi'nin oluşturulmasına kadar birçok proje ile Türkiye'nin sağlık alanındaki dönüşümüne Bakanlık olarak öncülük edeceğiz. Milli Teknoloji Hamlesi vizyonu çerçevesinde sağlık sektöründe de ülkemizi bağımsızlığa kavuşturacak ve global bir üs haline getireceğiz. Bunu yaparken de üniversitelerimizle, akademisyenlerimizle, genç arkadaşlarımızla iş birliği içerisinde çalışmaya devam edeceğiz.

Daha 2 sene önce ülkeler sınırlarını birbirine kapatmış, bırakın aşılarını, bir somun ekmeğini dahi birbiriyle paylaşmaz olmuştu. Bu acı tecrübe bize milli teknolojilerin geliştirilmesinin bir ülke için ne kadar hayati olduğunu bir kez daha hatırlatmış oldu. Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde Milli Teknoloji Hamlesi vizyonuyla her alanda rekabetçi ve yenilikçi bir Türkiye inşa etmek için mücadelemizi çok öncesinde başlattık. Bu yolda iki önemli unsuru ön plana çıkarıyoruz. Birincisi Ar-Ge faaliyetleri, ikincisi ise bu Ar-Ge'yi yönetecek nitelikli insan kaynağı. Teknoparklardan tasarım merkezlerine kadar, Türkiye'nin Ar-Ge ekosistemini adeta sıfırdan kurduk dersek yanlış olmaz."

Gençlere "her daim bilime yönelin ve bilginin peşinden koşun" tavsiyesi

Varank, iktidara geldiklerinde Türkiye'de kağıt üzerinde 5 teknopark olduğuna işaret ederek, 20 yıllık dönemde teknoparkların sayısını 90'ın üzerine çıkardıklarını söyledi.

Türkiye'nin her tarafında üniversitelerin yeni teknopark talebi olduğunu aktaran Varank, "Yaptığımız faaliyetler neticesinde Ar-Ge harcamamız 54 milyar liraya yükseldi. Bu harcamanın çok büyük bir kısmının özel sektörümüzün yapılıyor olması da ayrıca değer verdiğimiz bir başarı. Bu başarıların arkasındaki temel dinamik yetişmiş insan kaynağı. Rekabetçiliğimizi artırmanın yolu insan kaynağımıza yaptığımız yatırımlardan geçiyor." dedi.

Bakan Varank, Bakanlık olarak genç araştırmacılardan tecrübeli bilim insanlarına kadar bütün paydaşlara yönelik desteklerin mevcut olduğunu belirterek, şu değerlendirmede bulundu:

"Uluslararası Lider Araştırmacılar Programı ile dünyanın en iyi üniversitelerinden ve araştırma merkezlerinden akademisyenleri ülkemize kazandırıyoruz. Liseden doktoraya kadar geniş bir yelpazede gençlerimize burslar veriyoruz. TEKNOFEST'le, bilim festivalleri ile Ar-Ge kültürünü gençlere aşılarken, onların yeteneklerini DENEYAP ve Ekol 42 gibi okullarla geliştiriyoruz. Tüm bu desteklerimiz elbette karşılıksız kalmıyor. Gençlerimiz bizleri her zaman ve her yerde gururlandırıyor. Geçen hafta 11. Avrupa Kızlar Matematik Olimpiyatları'nda 1 altın, 2 gümüş ve 1 bronz madalya alarak Avrupa ikincisi olan kızlarımız iftiharımız oldu. Avrupa Kızlar Bilgisayar Olimpiyatları, yeni açılan bir kategori ve geçen yıl ilk defa gerçekleştirildi. Bu sene bu olimpiyatlara Türkiye'de ev sahipliği yapacağız. Kızlar, Antalya'da yarışacaklar.

İnanıyoruz ki gençlerimiz rekabetçi Ar-Ge ekosistemine katılarak birçok başarılara imza atacaklar. Birilerinin gençliğimiz için çizdiği istikamet, zikzaklarla, karanlık gündemlerle doluyken bizim çizdiğimiz istikamet ise bilim ve teknoloji ışığında aydınlık bir geleceğe doğrudur. Gençlerimizden istirhamımız şudur: Hiçbir zaman hayal kurmaktan vazgeçmeyin. Unutmayın ki hayal kurmak başarının yarısıdır. Çalışmalarınızı hiçbir zaman aksatmayın. Sizleri yolunuzdan alıkoyacak kısır tartışmalardan uzak durun. Her daim bilime yönelin ve bilginin peşinden koşun. Göreceksiniz ki bilginin peşinden koştuğunuz sürece biz desteklerimizle her daim sizlerin yanında olacağız. Kendinize güvenin."

Tarihimizin bilim insanlarımızın tüm dünyaya mal olmuş buluşlarıyla dolu olduğuna değinen Varank, "Kendinize güvenerek çalışırsanız, inanıyorum ki, yeni Aziz Sancarlar, Özlem Türeciler, Uğur Şahinler sizlerin arasından çıkacak. Sizin gibi gençlerin varlığı geleceğin aydınlık Türkiye'sinin en büyük teminatıdır. Bu yolda Allah hepimizin yardımcısı olsun. Ödüle layık görülen bilim insanlarımızı, akademisyenlerimizi, medya temsilcilerimizi ve sporcularımızı tebrik ediyorum. Bir tebriki de Dumansız Üniversite'yi oluşturduğu için Prof. Dr. Cevdet Erdöl'e yapmak istiyorum. Bunun tüm Türkiye'ye örnek olması ve YÖK ile iş birliği yaparak üniversitelerimizi dumansız hale getirmemiz lazım." diye konuştu.

Uzaya gidecekler testten geçirilecek

Bakan Varank, uzay ve havacılık tıp çalışmalarının önemli olduğunu vurgulayarak, "Yakın bir zamanda Türkiye'nin uzaya göndereceği insanları seçmek üzere duyuruya çıkacağız. Sağlık Bilimleri Üniversitesinin kurduğu merkez de çok işimize yarayacak. Uzaya gidecek insanların özel şartları olması gerekiyor. Bu merkezin yakın zamanda ilk kullanıcılarından bir tanesi Bakanlığımız olacak. Uzaya gidecek Türk vatandaşını orada testlerden geçireceğiz." dedi.