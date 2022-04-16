O ilde, Kovid-19 yoğun bakım servisi sayısı bire düşürüldü
Isparta Şehir Hastanesi'nde salgın dolayısıyla kurulan üç Kovid -19 yoğun bakım servisi sayısı vakaların azalmasıyla bire düşürüldü.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 16 Nisan 2022 15:24
Alınan bilgiye göre, salgın sürecinde oluşturulan 3 yoğun bakım servislerindeki hasta sayısı, en düşük seviyeye geriledi.
Salgın nedeniyle şu an hastanede yoğun bakımda 6 hastanın tedavi gördüğü öğrenildi.
Öte yandan, hastanede aşılama çalışmalarının ramazanda akşam 22.00'ye kadar devam ettiği bildirildi.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız