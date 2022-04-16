Rusya, başkent Kiev'i bombaladı

Gözler Bilim Kurulu'nun 'maske' kararında
Gözler Bilim Kurulu'nun 'maske' kararında
Dezenformasyon yasası geliyor
Dezenformasyon yasası geliyor
Prof.Dr. Özlü: Açık havada maske kullanmanın bir anlamı kalmadı
Prof.Dr. Özlü: Açık havada maske kullanmanın bir anlamı kalmadı
Bakan Kirişçi: Bu ülkede o yok, bu yok diyenlere kapak olsun
Bakan Kirişçi: Bu ülkede o yok, bu yok diyenlere kapak olsun
Baki Ersoy MHP'den istifa etti
Baki Ersoy MHP'den istifa etti
Diyanet İşleri Başkanı,Umre turlarının başlayacağı tarihi açıkladı
Diyanet İşleri Başkanı,Umre turlarının başlayacağı tarihi açıkladı
Milli Saraylar İdaresi 144 sözleşmeli personel alacak
Milli Saraylar İdaresi 144 sözleşmeli personel alacak
Erdoğan'dan 'enflasyon ve fahiş fiyat' açıklaması
Erdoğan'dan 'enflasyon ve fahiş fiyat' açıklaması
Bakan Varank: Uzaya gönderilecek kişiyi seçmek için duyuruya çıkacağız
Bakan Varank: Uzaya gönderilecek kişiyi seçmek için duyuruya çıkacağız
Motorin zamlandı pompa fiyatları değişti
Motorin zamlandı pompa fiyatları değişti
'Kargo teslim tutanağı yerine senet imzalamayın' uyarısı
'Kargo teslim tutanağı yerine senet imzalamayın' uyarısı
'Dezenformasyon Yasası' teklifi yakın zamanda kamuoyuna sunulacak
'Dezenformasyon Yasası' teklifi yakın zamanda kamuoyuna sunulacak
KDK: Arızadan kaynaklı yangında zararı dağıtım şirketi karşılamalı
KDK: Arızadan kaynaklı yangında zararı dağıtım şirketi karşılamalı
Azra'nın annesi Emine Erdoğan'a sarılarak ağladı
Azra'nın annesi Emine Erdoğan'a sarılarak ağladı
Cumhuriyet Savcısı Mustafa Ramazan Günaydın vefat etti
Cumhuriyet Savcısı Mustafa Ramazan Günaydın vefat etti
EGM harekete geçti: FETÖ'nün 'Suriyeli' oyunu
EGM harekete geçti: FETÖ'nün 'Suriyeli' oyunu
Hal yasası yeniden gündemde
Hal yasası yeniden gündemde
Saatlik indirimlere yasak geliyor
Saatlik indirimlere yasak geliyor
MEB'den eğitim müfettişlerinin yer değişikliğine ilişkin açıklama
MEB'den eğitim müfettişlerinin yer değişikliğine ilişkin açıklama
'İBB, Marmaray'a yıllık 500 milyon lira aktarıyor' iddiası yalanlandı
'İBB, Marmaray'a yıllık 500 milyon lira aktarıyor' iddiası yalanlandı
Ali Yalçın: Sabit gelirlileri korumak için eşel mobili tartışmalıyız
Ali Yalçın: Sabit gelirlileri korumak için eşel mobili tartışmalıyız
Yabancıya konut satışında yeni rekorlar bekleniyor
Yabancıya konut satışında yeni rekorlar bekleniyor
Bakan Nebati: Tek sorunumuz var, enflasyon
Bakan Nebati: Tek sorunumuz var, enflasyon
Motorine dev zam! Benzinde ise zam yok
Motorine dev zam! Benzinde ise zam yok
MB'den turizmcilerin döviz kazançlarıyla ilgili önemli karar
MB'den turizmcilerin döviz kazançlarıyla ilgili önemli karar
Bakanlıktan 'göçmen' açıklaması: 21 bin 87 göçmen sınır dışı edildi
Bakanlıktan 'göçmen' açıklaması: 21 bin 87 göçmen sınır dışı edildi
Vaka sayıları açıklandı: Vefat sayısı 20'nin altına indi
Vaka sayıları açıklandı: Vefat sayısı 20'nin altına indi
Ekonomiye ilişkin 'torba' kanun teklifi Komisyonda kabul edildi
Ekonomiye ilişkin 'torba' kanun teklifi Komisyonda kabul edildi
EGM, sahte hesaplara karşı çalışma başlattı
EGM, sahte hesaplara karşı çalışma başlattı
Memur-Sen'den 'harcırah' açıklaması: Beklentileri karşılamıyor
Memur-Sen'den 'harcırah' açıklaması: Beklentileri karşılamıyor
Ana sayfaHaberler Dünya

Rusya, başkent Kiev'i bombaladı

Sabah saatlerinde Rus bombardımanı altında kalan Kiev'de tank tamir fabrikası vuruldu. Açıklama yapan belediye başkanı, mağdurlarla ilgili bilgilerin araştırıldığını söyledi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 16 Nisan 2022 18:28
Yazdır
Rusya, başkent Kiev'i bombaladı

Rusya'nın başlattığı askeri harekat sonrasında Ukrayna'da çıkan savaş, 52'nci gününe girdi.

Müzakerelerden olumlu sonuç beklenirken bir anda seyri değişen savaşın sonuçları da giderek ağırlaşıyor.

Rusya bu kez saldırılarla Ukrayna'nın başkenti Kiev'i hedef aldı. Kentin Darnitskiy semtinde yapılan Rus bombardımanı sonucunda çok sayıda kişi yaralandı.

Güvenli bölgede kalmaları gerektiğini söyledi

Kiev'in Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, Kievlilerden hava saldırısı uyarılarını dikkate almalarını istedi. Kenti terk eden sakinlere henüz dönmemeyi ve daha güvenli bölgelerde kalmayı tavsiye etti.

Kliçko, Telegram kanalından yaptığı açıklamada,

"Sabah saatlerinde Kiev bombalandı. Şehrin eteklerindeki Darnitskiy semtinde patlamalar oldu. Kurtarma ve sağlık ekipleri şu anda olay yerinde. Mağdurlarla ilgili bilgiler netleştiriliyor" bilgisini verdi.

Kievlilerden hava saldırısı uyarılarını dikkate almalarını isteyen Kliçko, kenti terk eden sakinlere henüz dönmemeyi ve daha güvenli bölgelerde kalmayı tavsiye etti.

Ukrayna ABD'den destek istedi

Diğer yandan ABD basınında yer alan habere göre Rusya, Ukrayna ordusuna verdiği silahlar nedeniyle Washington'a nota verdi. Ukrayna'nın ise ABD'den, Rusya'yı

"terörizmi destekleyen devlet"olarak tanımasını istediği iddia edildi.

Rusya, tank tamir fabrikasını vurduklarını açıkladı

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, havadan yüksek hassasiyetli uzun menzilli silahla Ukrayna'nın başkenti Kiev'de tank tamir fabrikasını vurduklarını bildirdi.

Konaşenkov, yaptığı açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'da savaştaki eylemlerine ilişkin bilgi verdi.

Ukrayna'daki hedeflere yönelik yüksek hassasiyetli silah kullandıklarını belirten Konaşenkov,

KAPAT [X]

"Havadan yüksek hassasiyetli uzun menzilli silahla Kiev'de tank tamir fabrikasını, Mıkolayiv'de ise askeri teknik araçları tamiratı atölyesini vurduk." dedi

Ukrayna'ya gerçekleştirdikleri saldırıları aktardılar

Konaşenkov, gece boyunca Rus birliklerinin havadan yüksek hassasiyetli roketlerle 16 hedefi vurduğunu, bunların arasında roket ve top cephanelikleri, hava savunma füze sistemi ve askeri teknik araç depoları ile bazı askeri birlikler olduğunu ifade etti.

İzyum yerleşim birimi civarında havada Ukrayna'ya ait Su-25 uçağının vurulduğunu kaydeden Konaşenkov,

"Rus topçu ve füze birlikleri, Ukrayna birliklerinin 43 komuta merkezi, askeri teçhizat için yakıt içeren 8 konvoy ve 760 düşman insan gücü toplama alanı dahil olmak üzere 811 hedefi bombaladı."şeklinde konuştu.

Konaşenkov, bugüne kadar Ukrayna ordusuna ait 133 uçak, 458 insansız hava aracı, 246 hava savunma füze sistemi, 252 çok namlulu roketatar, 981 obüs ve havan topu, 2 bin 146 özel askeri aracın imha edildiğini aktardı. Ukraynalı yetkililer ise Rusya'nın saldırılarında 1 kişinin öldüğünü açıkladı. Çok sayıda kişi de yaralandı.

Rusya, ABD'yi uyardı

Washington Post'ta yer alan haberde bu ifadenin

"uluslararası terör eylemlerine defalarca destek sağlayan devletler"

için kullanıldığına dikkat çekildi.

ABD medyasında yer alan bir diğer habere göre ise, Rusya Ukrayna'ya devam eden silah sevkiyatı nedeniyle Washington'a nota verdi. ABD Dışişleri Bakanlığını, bu desteğin devam etmesi halinde

"öngörülemeyen sonuçlar" konusunda da uyardı.

Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız
İdam mahkumu 'kurşuna dizilmeyi' tercih etti
İdam mahkumu 'kurşuna dizilmeyi' tercih etti
Rusya açıkladı: Moskova kruvazörü battı
Rusya açıkladı: Moskova kruvazörü battı
Azerbaycan'a girişlerde Kovid-19 PCR testi sunma zorunluluğu kaldırıldı
Azerbaycan'a girişlerde Kovid-19 PCR testi sunma zorunluluğu kaldırıldı
ABD'de polisin siyahi bir genci başından vurarak öldürmesi tepkilere neden oldu
ABD'de polisin siyahi bir genci başından vurarak öldürmesi tepkilere neden oldu
New York'taki metro saldırganını yakalatan Müslüman gençler basına konuştu
New York'taki metro saldırganını yakalatan Müslüman gençler basına konuştu
Rus milyarder Abramovich'in 7 milyar dolardan fazla varlığı donduruldu
Rus milyarder Abramovich'in 7 milyar dolardan fazla varlığı donduruldu

Bu Habere Tepkiniz

Yabancı uyruklu sözleşmeli personel sendika üyesi olabilir mi?

Yabancı uyruklu sözleşmeli personel sendika üyesi olabilir mi?

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yabancı uyruklu öğretim elemanlarının sendika üyesi olabileceklerine ve toplu sözleşme ikramiyesinden yararlanabileceğine yönelik görüş verdi.
Kadroya geçirilen taşeronların ücretinin düşürülmesine Yargıtay'dan onay

Kadroya geçirilen taşeronların ücretinin düşürülmesine Yargıtay'dan onay

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, KHK ile sürekli işçi kadrolarına atanan personelin ücretlerinin düşürülmesinin hukuka uygun olduğuna karar verdi.
Ramazan'da tüm evler iyilikle dolsun!

Ramazan'da tüm evler iyilikle dolsun!

https://www.kizilay.org.tr/ramazan/
Erasmusla yurt dışına giden öğretim görevlisinin memur olan eşi aylıksız izin alabilir mi?

Erasmusla yurt dışına giden öğretim görevlisinin memur olan eşi aylıksız izin alabilir mi?

Erasmus Staj Hareketliliği kapsamında yurt dışına giden kişinin memur olan eşine 657 sayılı Kanunun 108. maddesi kapsamında aylıksız izin verilebileceğini değerlendirmekteyiz.
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
Hakim kararı olmaksızın polisin arama yetkisine iptal kararı

Hakim kararı olmaksızın polisin arama yetkisine iptal kararı

Danıştay, Adli ve Önleme Aramaları Yönetmeliğine için kısmi iptal kararı verdi.
TMO Görevde Yükselme Yönetmeliğindeki sözlü sınavla ilgili karar verildi

TMO Görevde Yükselme Yönetmeliğindeki sözlü sınavla ilgili karar verildi

Danıştay 2. Dairesi, Türk Tarım Orman-Sen tarafından Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği'nin bazı maddelerinin iptali için açılan davada red kararı verdi.
7394 sayılı Kanunla kamu personeline yönelik hangi düzenlemeler yapıldı?

7394 sayılı Kanunla kamu personeline yönelik hangi düzenlemeler yapıldı?

Bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan 7394 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi Ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'la kamu personeline yönelik birçok düzenlemeye yer verilmiştir. Bunlara aşağıda yer verilmiştir.
Personel ve prensipler genel müdürlüğünün web sayfası dahi açılmadı!

Personel ve prensipler genel müdürlüğünün web sayfası dahi açılmadı!

Personel işlemlerinin mutfağını uhdesine alan Cumhurbaşkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğünün görevleri bünyesine almasına neredeyse bir yıl olmasına rağmen halen web sayfası dahi bulunmuyor!
İstifa sonrası engellilikten nasıl emekli olunur?

İstifa sonrası engellilikten nasıl emekli olunur?

5434'e tabi memurlar, istifa sonrası oluşan rahatsızlıklarına istinaden engellikten dolayı emekliliğini isteyebilir mi?
Adalet Bakanlığı personeli promosyon anlaşmasını bekliyor

Adalet Bakanlığı personeli promosyon anlaşmasını bekliyor

Adalet Bakanlığı bünyesinde görev yapan memurlar, Bakanlığın yapacağı promosyon anlaşmasını bekliyor.
Milli Saraylar İdaresi 144 sözleşmeli personel alacak

Milli Saraylar İdaresi 144 sözleşmeli personel alacak

Milli Saraylar İdaresi 144 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 24 Nisan 2022.
Hakim 3.Bölüm 2. Fragmanı

Hakim 3.Bölüm 2. Fragmanı

Hakim 3.Bölüm 2. Fragmanı hızlı bir şekilde sitemizde yayınlanmıştır. ATV ekranlarında büyük beğeniyle izlenen Hakim dizisinin yeni bölümü 18 Nisan Pazartesi akşamı saat 20.00 itibariyle sizlerle.
Kültür ve Turizm Bakanlığı 149 sözleşmeli personel alacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı 149 sözleşmeli personel alacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı 149 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 9 Mayıs 2022.
Yumurtalarınızı kaynattığınız suya limon koyarsanız...

Yumurtalarınızı kaynattığınız suya limon koyarsanız...

Yumurta, içerdiği protein bakımından en sağlıklı yiyeceklerden arasında yer alıyor. Hem doyurucu hem de lezzetli olan yumurtadan yararlanmak için bilmeniz gereken bazı detaylar bulunuyor. Özellikle kaynatma işlemi sırasında yumurta kabuğunun kırılma, çatlama riskini yok eden bu yönteme çok şaşıracaksınız.