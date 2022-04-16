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Gözler Bilim Kurulu'nun 'maske' kararında

Bu hafta yapılacak Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nda, kapalı alanlarda maske kullanımı, yerli aşı TURKOVAC başta olmak üzere birçok konu ele alınacak.

Kaynak : TRT
Eklenme : 16 Nisan 2022 19:07
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Gözler Bilim Kurulu'nun 'maske' kararında

Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, TRT Haber'e yaptığı değerlendirmelerde, önümüzdeki hafta Bilim Kurulu sonrasında inşallah güzel haberlerle vatandaşlarımızın karşısında olma arzusundayız." dedi.

İlhan, açıklamalarında şunları kaydetti;

Şu an geldiğimiz aşamada dünka rakama bakarsak 4 bin 425 yeni vaka, vefat sayımızda da 20'nin altını görmüş durumdayız. Tabi herşey böyle, vatandaşlarımız da dikkatli olmaya devam ederlerse, aşıları eksik olan vatandaşlarımız aşılarını tamamlarlarsa bu sürecin bu şekilde iyiye doğru yol alacağını söylemek mümkün.

Daha önce de TRT Haber'de gündeme getirmiştik. Ramazan olayının sosyal etkinliklerinin görece daha kısıtlı olması nedeniyle sürece olumlu katkı yaptığına inanıyorum. Zira geçen sene de böyle olmuştu. Sayılar aşağı doğru gitmişti fakat bayramda bir araya gelmelerle birlikte vakalar artmıştı.

"Yazın süreci daha da rahatlayarak atlatabileceğimizi düşünüyorum"

Bayram sürecinde dikkatli bir şekilde geçirirsek özellikle havalar ısınıyor, Ramazan Bayramı'nda büyüklerimizi ziyaret ettiğimiz yerlerde havalandırmaya dikkat edip, kronik hasta olanların yanında kalabalık olarak bir arada olmamaya dikkat edersek yazın süreci daha da rahatlayarak atlatabileceğimizi düşünüyorum.

Şunu da söylemek lazım salgın hem ülkemizde hem de dünyada devam ediyor. Şu ana kadar 97 bin vatandaşımız hayatını kaybetti. İnşallah tabi bundan sonra böyle bir süreç görmeyeceğiz. Böyle vakalar görmeyeceğiz fakat dikkatli bir şekilde tedbirlere olabildiğince riayet ederek yola devam edersek, aşısı eksik olan vatandaşlarımız aşılarını olurlarsa, özellikle 65 yaş üzeri kronik hasta olan vatandaşlarımız aşılarını olmaya devam eder hatırlatma dozlarını olurlarsa inşallah çok yakın zamanda belki önümüzdeki hafta içerisinde bu rakamlar 2 binlerin altını görür. En önemlisi vefat sayımız 10'un altındaki rakamlara gelir. Rakamlar azaldıkça haliyle hepimiz öğrendik 15-20 gün sonra vefat rakamlarına da yansıyor. İnşallah yakın zamanda bu durum vefat sayılarına da yansıyacak inancındayım.

"Okullarda maske kullanımı dahil birçok konu ele alınacak"

Biz de heyecanlıyız muhtemelen kapalı alanlardaki maske takma ile ilgili bir takım rahatlamalar söz konusu olabilir. Burada özellikle maske takmak isteyen vatandaşlar varsa bunu da haklı görmek gerekiyor. İnsanlar kendisine dikkat etmek isteyebilir takmak isteyebilir.

Bundan sonraki aşamada kapalı alanlarda biraz daha rahatlamanın söz konusu olacağı fakat uçak, tren, otobüs gibi uzun süreli seyahatlerde maskenin takılacağı, hastane gibi ortamlarda maskenin takılacağı sürecin söz konusu olabileceğini düşünüyorum.

Önümüzdeki hafta okullar açılacak. Okullarda acaba daha dikkatli olunabilir mi nasıl önlemler olabilir bunlar da muhtemelen çalışmaların konusu olacaktır. Yerli aşımız TURKOVAC'a da vatandaşların ilgisi fazla. Aşının ne kadar ilerlediği ile ilgili bir bilgilendirme söz konusu olabilir.

Umuyorum önümüzdeki haftaki Bilim Kurulu sonrasında genelde çarşambaları oluyor inşallah güzel haberlerle vatandaşlarımızın karşısında olma arzusundayız.

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