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Bakan Muş: Türkiye zorlukların üstesinden gelebilecek kapasitede

Artvin'de temaslarda bulunan Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Türkiye'nin her türlü zorlukla mücadele edebilecek kabiliyete sahip olduğunun altını çizerek, "Türkiye, üretim kabiliyeti, kapasitesi güçlü, dinamik bir ülke. Maalesef bu gelişilmeler bizi de bir nebze etkilemekte ama bunlar atlatılamayacak şeyler değil. Mutlaka bunların üstesinden geleceğiz, geliyoruz" dedi.

Kaynak : Dünya
Eklenme : 16 Nisan 2022 20:13
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Bakan Muş: Türkiye zorlukların üstesinden gelebilecek kapasitede

Borçka ilçesindeki Borçka Gölü'nde kurulu somon balığı tesislerini tekne ile gezerek inceleyen Muş, daha sonra Artvin Valisi Yılmaz Doruk'u makamında ziyaret etti.

AK Parti Artvin İl Başkanlığını da ziyaret eden Bakan Muş, Sarp Sınır Kapısı'nda incelemeler yaptığını, artan ticaretle birlikte kapıda yoğunluk yaşandığını söyledi.

Muş, baharın gelmesi ile birlikte araç ve yaya gidiş, geliş yoğunluğunun daha da artacağına işaret ederek, "Diş ticaretimizdeki ivmenin artarak devam ettiğini düşündüğümüzde tır trafiğinin de geçen aylara göre yükseleceği kanaatindeyiz. Buna paralel çeşitli tedbirler alıyoruz. Yıl sonuna kadar ve bu yıl içerisinde artan trafiği yönetme adına optimizasyon çalışmaları yapacağız." diye konuştu.

Türkiye'de önemli gelişmeler olduğunu vurgulayan Muş, şu değerlendirmede bulundu:

"Türkiye gelişiyor ama dünya bir pandemi süreci yaşadı. Yaklaşık 2 yıl dünyada çok ciddi kısıtlamalar yaşandı. Bu, dünyanın bütün dengelerini altüst etti. Son 40 yılın en yüksek enflasyonları, en yüksek emtia fiyatları ile karşı karşıya kaldı dünya. Bir taraftan pandemi döneminde piyasaya verilen likidite, bir taraftan ertelenen taleplerin oluşması ile beraber dünya 40 yılın enflasyonunda zirvesini yaşıyor. Akabinde şu an Rusya ve Ukrayna arasındaki yaşanan kriz emtia fiyatlarını, özellikle enerji fiyatlarını daha da yukarıya çekti. Bu ister istemez tüm dünyayı etkilediği gibi, bizi de etkiledi."

"Aşılacak olan yeni hedefler var"

Muş, Türkiye'nin her türlü zorlukla mücadele edebilecek kabiliyete sahip olduğunun altını çizerek, şöyle devam etti:

"Türkiye, üretim kabiliyeti, kapasitesi güçlü, dinamik bir ülke. Maalesef bu gelişilmeler bizi de bir nebze etkilemekte ama bunlar atlatılamayacak şeyler değil. Mutlaka bunların üstesinden geleceğiz, geliyoruz. Üretim ayağı ülkenin güçlü, bunu bilmenizi isterim. İmalat ayağı güçlü, ticaret ayağı güçlü. Dolayısıyla bunların bankacılık ayağı güçlü, finans ayağı güçlü. Bunların güçlü olduğu yerde şu an bütün dünyanın karşı karşıya kaldığı, özellikle küresel emtia fiyatlarındaki yükseliş de bir rayına oturacaktır. Özellikle bu krizin bir an önce bitmesini ümit ediyoruz ve çabalıyoruz ki bu emtia ve enerji üzerindeki baskıyı azaltacaktır. Ülkemize güvenelim. Türkiye'nin geleceği çok parlaktır. Partimiz çok güçlüdür. Burada Cumhur İttifakı'nın ortaya koyduğu irade bellidir. Hedeflerine adım adım ulaşmaktadır."

Uzun yıllar teşkilatlarda görev yaptığını ve son olarak da bakanlık görevini yürüttüğünü anlatan Muş, "İnşallah 14 ay sonra bir seçim yapılacaktır. Orada da gene milletimizden yetkiyi alarak devam edeceğiz. Çok eşikler aşıldı. Aşılacak olan yeni hedefler var. El birliği ile çalışacağız. Kazanmak için elimizden geleni yapacağız." ifadelerini kullandı.

Bakan Mehmet Muş, daha sonra Artvin Gençlik Merkezi'nde iş adamlarının katılımıyla basına kapalı toplantı gerçekleştirdi.

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