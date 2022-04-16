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Bakan Kurum'dan kentsel dönüşüm açıklaması

Bakan Kurum, AK Parti Gölbaşı İlçe Başkanlığının iftar programında konuştu

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 16 Nisan 2022 22:23
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Bakan Kurum'dan kentsel dönüşüm açıklaması

Kurum:Kızılay Saraçoğlu'nda muhteşem bir restorasyon projesi yürütüyoruz. Artık bitirme safhasına geldik ki bundan rahatsız olanlar, sürekli projeyi durdurmak isteyenler var ama onlar ne kadar uğraşırlarsa uğraşsınlar biz durmayacağız"
- "Liderimiz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı bir kere daha rekor bir oyla seçerek Türkiye'yi küresel aktör, bölgesel süper güç yapacağız"
ANKARA (AA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Ankara Saraçoğlu Mahallesi'ndeki kentsel dönüşüm projesini bitirme safhasına geldiklerini belirterek, projeden rahatsızlık duyup durdurmak isteyenlerin olduğunu ancak durmayacaklarını söyledi.

Kurum, AK Parti Gölbaşı İlçe Başkanlığı tarafından Gölbaşı Atatürk Sahil Parkı'nda düzenlenen iftar programında yaptığı konuşmada, başkentin önemine işaret ederek, "Ankara kimseden istikamet almaz, tam aksine başkentimiz her yere, herkese istikamet çizen bir başkenttir." diye konuştu.

Bakanlık olarak Ankara'yı güzelleştirmek ve güçlendirmek için gece gündüz demeden çalıştıklarını anlatan Kurum, başkentte 15 milyon metrekarelik alanda kentsel dönüşüm çalışmalarına devam ettiklerini dile getirdi.

Altındağ, Mamak, Yenimahalle, Çankaya ve Sincan'da ve daha birçok noktada harıl harıl kentsel dönüşümleri sürdürdüklerini belirten Kurum, şöyle konuştu:

"Bir yandan Kızılay Saraçoğlu'nda muhteşem bir restorasyon projesi yürütüyoruz. Artık bitirme safhasına geldik ki bundan rahatsız olanlar, sürekli bu projeyi durdurmak isteyenler var ama onlar ne kadar uğraşırlarsa uğraşsınlar biz durmayacağız ve Ankara'mıza, Ankara'mızın merkezinde 109 bin metrekarelik alanda Saraçoğlu Projesi'ni kazandıracağız. Burada da kadınlarımız, gençlerimiz ve çocuklarımız mutlu bir şekilde vakit geçirecekler. Bu alandan tam anlamıyla istifade edecekler."

- "Hergelen'deki esnafımızı bu yıl içerisinde taşıyacağız"

Kurum, Altındağ'da tarihi kent merkezi ihya projesini sürdürdüklerini ifade ederek, "Hergelen Meydanı'nda çok önemli bir proje yürütüyoruz. Dün havalimanına giderken Hergelen'deki esnaflarımız için TOKİ Başkanlığımızın yapmış olduğu rezerv alanlarını gördük, inceledik ve onlar da bitme aşamasına geldi. İnşallah bu yıl içerisinde buradaki esnafımızı taşıyacağımız alanları bitiriyoruz ve onları huzurlu bir şekilde bu alanlara taşıyacağız." diye konuştu.

Altındağ Belediyesinin bulunduğu yeri ilçeye bir meydan olarak kazandıracaklarının sözünü verdiklerini belirten Kurum, bu yıl içinde belediye binasını yıkacaklarını ve Kentsel Dönüşüm Genel Müdürlüğü ile söz konusu alanı meydanlaştırmak ve bölgenin ihtiyacı olan otoparkları yapmak suretiyle Ankara'ya kazandıracaklarını söyledi.

Gölbaşı ilçesinde yapılan çalışmaları da anlatan Kurum, "Gölbaşı kenarında gençlerimiz, kadınlarımız, çocuklarımız, vatandaşlarımız huzurlu bir şekilde yürüsünler, bisiklete binsinler. İlk etabını biliyorsunuz tamamladık, 2. etap yine Gölbaşı'nda yapacağımız millet bahçesine kadar ki oradan da İmrahor'a bağlayacağımız, Eymir Gölü'ne bağlayacağımız millet bahçesi. Çok önemsiyorum. Bunun da inşaat çalışmaları tamamlanıyor. Bu yıl inşallah tamamlanacak ve sizlerin hizmetine sunacağız." ifadelerini kullandı.

Kurum, Gölbaşı'nda dip çamuru temizliğinin de bittiğini kaydederek, Gölbaşı Belediyesinin önünden Vilayetler Evi'ne kadar olan yaklaşık 2,5 km'lik kıyı düzenlemesi projesini de hayata geçireceklerini anlattı. Kurum, "Bu düzenlemelerle Gölbaşı'nın geleceğini çok iyi okuyoruz, değerlendiriyoruz." bilgisini verdi.

Cumhur İttifakı'nın 15 Temmuz'daki darbe girişimine karşı bizzat millet tarafından sahada kurulan bir millet cephesi olduğunu vurgulayan Bakan Kurum, "Cumhur İttifakı, küresel oyunlara set, ihanet odaklarına etten bir duvardır." dedi.

- "Türkiye'yi küresel aktör, bölgesel süper güç yapacağız"

Karşılıksız sevginin önemini anlatan Kurum, "Buradaki kardeşlerimin her biri ülkesini, milletini karşılıksız sevmektedir, attığı her adımda Türkiye'yi düşünmektedir, büyük ve güçlü Türkiye hedefiyle, hayaliyle yaşamaktadır. Biz bir ve bütün oldukça, et ve tırnak gibi hareket ettikçe büyük Türkiye'nin önünde kimse duramaz. 2023 ve 2024 seçimlerini de yeni zaferleri, yeni destanları da sizlerle birlikte yazacağız. Liderimiz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı bir kere daha rekor bir oyla seçerek Türkiye'yi küresel aktör, bölgesel süper güç yapacağız." diye konuştu.

Gölbaşı'ndaki iftar programına AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, AK Parti Ankara milletvekilleri Mücahit Arslan ile Yalçın Akdoğan, AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, AK Parti Gölbaşı İlçe Başkanı Selim Akceylan ile AK Parti Gölbaşı İlçe Teşkilatı üyeleri, partililer ve vatandaşlar katıldı.

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