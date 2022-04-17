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Millet İttifakı'nın adayı kim olacak sorusuna Akşener'den yanıt

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Sayın Erdoğan ve arkadaşları, yani Cumhur İttifakı bu adayı çok merak ediyorlar ise rakibini merak ediyor ise derhal bir seçim kararı alsınlar, hemen biz de açıklayalım." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 17 Nisan 2022 07:28
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Millet İttifakı'nın adayı kim olacak sorusuna Akşener'den yanıt

Akşener, KRT TV özel yayınında gazeteci Çiğdem Akdemir'in gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni eleştiren Akşener, Akdemir'in, "Cumhurbaşkanı adayına" ilişkin sorusu üzerine, "Kimin ne umduğunu ben milletimizin ferasetine bırakıyorum ama Cumhur İttifakı bizim adayımızı çok merak ediyor. Ben seçim yasasının bile benzer bir amaçla geçtiğini düşünüyorum. Şimdi esas mesele şu, Cumhur İttifakı'nın adayı Sayın Erdoğan ise eğer, Sayın Bahçeli dışında ben Sayın Erdoğan'ın ağzından 'Ben adayım.' diye duymadım. Dolayısıyla Sayın Erdoğan ise eğer, Sayın Erdoğan ve arkadaşları, yani Cumhur İttifakı bu adayı çok merak ediyorlar ise rakibini merak ediyor ise derhal bir seçim kararı alsınlar, hemen biz de açıklayalım. Ondan sonra rakibini tanımış olsun Sayın Erdoğan eğer kendisi adaysa." diye konuştu.

Akşener, bir adaylarının olup olmadığının sorulması üzerine de şunları kaydetti:

"Biz o masada 'Cumhurbaşkanı adayı şu mu olsun, bu mu olsun.' hiç konuşmadık. Sadece nasıl bir tutum almamız gerektiğini konuştuk. Onu da zaten arkadaşlar paylaştılar. Onun dışında bir şey konuşmadık. Ama çıkan isimler açısından hadiseye bakıldığı zaman yani Sayın Yavaş'ın isminin söylenmesinden biz ancak gurur duyarız. Millet İttifakı'nın bir belediye başkanının popüler olması gerçekten gurur verici bir durumdur. Çünkü Sayın Yavaş hem Cumhuriyet Halk Partisinden seçilmiş bir kişi ama aynı şekilde de İYİ Parti'nin de desteklediği bir kişi. Dolayısıyla iyi hizmet yapmasından, popülerliğinden, isminin güzel anılmasından ancak gurur duyarız. Dolayısıyla bizim o sistemin içerisinde anılan diğer isimler de dahil olmak üzere bir fitneye, bizi birbirimize düşürmeye kesinlikle sebep olmaz. Ama merak eden Cumhur İttifakı. Dolayısıyla da Cumhur İttifakı'na önerim, hemen bir seçim kararı alın, 13. Cumhurbaşkanı'nın kim olacağını görün. 13. Cumhurbaşkanı, Millet İttifakı'nın adayı olacak."

Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanmaları gerektiğini dile getiren Akşener, "Elbette Cumhurbaşkanlığı seçimini almalıyız, bu 6'lı masadaki bileşenler olarak elbette almalıyız ama aynı zamanda Meclis'te de çoğunluğu almalıyız." ifadesini kullandı.

Akşener, sistemde denge ve denetleme mekanizmalarının olmadığını savunarak, itirazlarının sisteme olduğunu, seçimi kazanmaları halinde de en kısa sürede parlamenter sisteme geçileceğini söyledi.

Akşener, "Sayın Karamollaoğlu'nun 'ittifak içi ittifak' mevzusunu nasıl yorumladınız?" sorusu üzerine de şöyle konuştu:

"Temel Bey'in ittifakın içinde ittifak denilen, yani 'O çemberin içinde siyasi partiler ayrı ayrı da girebilir, Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda herhangi bir problem yok, onu destekleyeceğiz.' diyor ama oy maksimizasyonu açısından da isimlerini saymamış ama biz ayrı bir yine o ittifaktan kopmadan bir birliktelik yapabiliriz. Bunun anlamı şu; bir siyasi partinin listelerinden hepsinin seçime girmesi anlamını taşıyor kimler olacaksa. Temel Bey'in söylediği bu. Bu rasyonel bir düşünce tarzı. Soru şu, Cumhurbaşkanlığını almalıyız, ikincisi de parlamentoda da çoğunluğu almalıyız. Ben Cumhurbaşkanlığına aday olmayacağımı eylülde niye açıkladım? Burada ön yargısız beni hem seçmenimiz hem milletimiz hem de o altılı masadaki arkadaşlarımız ön yargısız dinlesin diye."

Akşener, milletin takdiriyle başbakanlığa talip olduklarını sözlerine ekledi.

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