Altın fiyatları için 'Fed faiz kararı' etkisi! Düşecek mi yükselecek mi?

Dolar kuru ve ons altın tarafındaki dalgalanmalarla yön bulan gram altın, kur korumalı TL mevduat ürününün devreye alınmasıyla beraber, son dönemde ons öncülüğünde hareket sergiliyor. Bu bağlamda, yurt içinde altın yatırımcıları 'Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi' sorusuna yanıt arayarak ons altın tarafındaki fiyatlamalara odaklandı. Altın fiyatları için kritik olacak 4 madde öne çıkıyor.

ALTIN FİYATLARI İÇİN ETKİLİ OLAN 4 MADDE

1. Rusya Ukrayna Krizi: Rusya Ukrayna tarafında askeri operasyonları hareketlendirecek açıklamalar jeopolitik riskleri artırıyor. Dünyanın en büyük enerji ihracatçılarından Rusya'ya Batı ülkelerinden gelen yaptırımlar ise tedarik ve arz endişelerini artıyor. Bu durum iki durum altın fiyatları için yukarı destek oluyor.

2. Küresel düzeyde artan enflasyon endişeleri: Dünyanın büyük ekonomilerinde enflasyon rekor üstüne rekor kırarken, altın 'Enflasyondan korunma aracı' olarak öne çıkıyor. Bu durum riskten kaçan yatırımcıları altına yönlendiriyor.

3. Fed faiz kararı ve yeni dönemin para politikaları: Fed, Mart ayında ilk faiz artırım kararını verdi. ABD'de son açıklanan 41 yılın enflasyon verisi sonrası Fed'den daha sert faiz artırım beklentisi altın fiyatları için aşağı yönlü baskı oluşturuyor. Faiz artırımı, sıkı para politikası ve 'Şahin' açıklamalar piyasalarda likiditenin azalacağı endişelerini artırıyor.

4. Kur korumalı TL mevduat: Kur korumalı mevduat sisteminin (KKM) Aralık 2021'de açıklanmasıyla beraber döviz kurlarındaki sert oynaklık sona erdi. Devlet güvencesi altındaki KKM'ye katılım 730 milyar TL'yi aştı. Dolar/TL'de yaşanan istikrar sonrası gram altın bu taraftan aldığı desteği yitirdi. KKM benzeri ürünlerin geliştireceği yönündeki açıklamalar dolar/TL ve altın için baskı oluşturuyor.

ALTIN FİYATLARI RUSYA UKRAYNA KRİZİ İLE YÜKSELDİ

Ocak ayının son günlerinde 'Donbass Bölgesi' nedeniyle Rusya Ukrayna krizi patlak verdi. 1.780 dolar bandında hareket eden altın fiyatları bu haberin etkisiyle yukarı yönlü hareketler sergiledi.

ONS ALTIN FİYATLARI 19 AYIN EN YÜKSEĞİNİ TEST ETTİ

Rusya Ukrayna krizinin askeri operasyonlarla savaşa dönüşmesiyle beraber, ons altın yüzde 15'in üzerinde prim yaparak 2.070 dolar bandına tırmanarak 19 ayın en yüksek seviyesini test etti. Spot altın olarak da bilinen ons altın fiyatları en son Covid-19 krizinin tavan yaptığı 7 Ağustos 2020 tarihinde 2.075 dolar ile tüm zamanların en yüksek düzeyini test etmişti.

GRAM ALTIN ONS RÜZGARLARI İLE YÖN BULUYOR

Kur korumalı TL mevduat sisteminin devreye girmesiyle dolar/TL desteğini yitiren ve haftalarca 800 TL civarında sıkışık bant hareketi sergileyen gram altın ise, ons yönlü rüzgarlarla 969 TL'yi gördü.

Rusya Ukrayna krizinde müzakere masasının kurulması sonrası baskı yiyen altın fiyatları yeniden yönünü aşağı çevirdi. Özellikle Rusya-Ukrayna cephesinin 'İstanbul diplomasisi' sonrası iyimser sinyaller vermesiyle altın fiyatları hızlı bir geri çekilme ile ons tarafında 1.900 dolar, gram altın ise 900 TL psikolojik bandının altına sarktı.

ABD VE İNGİLTERE'DE ENFLASYON ON YILLARIN REKORUNU KIRDI: ALTIN FİYATLARI YENİDEN HAREKETLENDİ

Müzakere mesajlarıyla gerileyen altın fiyatları, dünyanın büyük ekonomilerinde rekor kıran enflasyon verileri sonrasında yeniden yönünü yukarı çevirdi. ABD'de 41 yılın, İngiltere'de 30 yılın, Almanya'da 40 yılın enflasyon rekoru görüldü.

ALTIN 1 AYIN EN YÜKSEĞİNİ GÖRDÜ

Bu kez enflasyon gömleğini sırtına geçiren altın fiyatları ons tarafında yeniden 1.970 dolar bandına yükselerek 1 ayın en yüksek düzeyini test etti. Gram altın tarafında ise 930 TL düzeyi görüldü.

ALTIN FİYATLARI DÜŞECEK Mİ YÜKSELECEK Mİ?

Altın fiyatları tarafında yaşanan bu hareketlilik sonrası, özellikle yaz aylarının yaklaşması, Covid-19 sürecinde normalleşmesinin hızlanmasının da etkisiyle düğün yapacaklar, 'Altın fiyatları ne olur, altın düşecek mi yoksa yükselecek mi' sorusuna yanıt aramaya başladı.

Öte yandan altın, spekülatif bir yatırım aracı olmasının yanında, piyasalarda önemli bir risk belirteci olması nedeniyle yatırımcıların sıklıkla takip ettiği bir enstrüman olarak dikkat çekiyor.

Troy Kıymetli Maden İş Geliştirme Yöneticisi Doğukan Çiçek altın fiyatları üzerine değerlendirmelerde bulunurken piyasalardaki fiyatlamalarla ilgili dikkat çeken yorumlarda bulundu.

"ALTININ HİKAYESİNİN ÖNE ÇIKTIĞI GÜNLERDEN GEÇTİK"

Altın için gündemin yoğun olduğu ve altının hikayesinin öne çıktığı günlerden geçildiğini ifade eden Çiçek, "Bir taraftan Rusya Ukrayna krizi ile jeopolitik riskler arttı. Bununla beraber 2.070 dolar düzeyini gören bir altın fiyatları ile karşı karşıya kaldık.

"KÜRESEL DÜZEYDE YÜKSELEN ENFLASYON ORTAMI İÇERİSİNDEYİZ"

Diğer taraftan küresel enflasyon ortamı içerisindeyiz. Henüz ülkelerin enflasyon için bir çözüm üretmiş değil. Altın fiyatları için yükselişi mevcut durumda canlı tutan şey bu.

Örneğin ABD tarafında yüzde 8,5 ile 40 yılın enflasyon rekoru görüldü. Bunu bilmek lazım. Bu bağlamda enflasyon doğrudan altın ve benzeri emtiaları desteklemesi durumu öne çıkıyor. Ekstra olarak dünyada tedarik zincirinin bozulmuş olması yüksek enflasyon beklentilerini canlı tutuyor.

"FED'İN FAİZ KARARI VE ENFLASYON İÇİN ATILACAK DİĞER ADIMLAR ALTIN İÇİN ETKİLİ OLACAK"

Bir diğer taraftan 'ABD Merkez Bankası Fed bu enflasyon beklentileri karşısında ne yapacak' sorusu önemli bir soru. Fed ile beraber diğer dünya merkez bankalarının enflasyonu kontrol altına alma çabaları yeterli olacak mı buda başka bir soru. Bu belirsizlik oluşturuyor.

Mayıs ayında Fed'den 50 baz puan faiz artırımı bekleniyor. Ama buradaki asıl mesele arz zincirinin yeniden dengeye oturup, enflasyon tarafından talep tarafından değil de arz yönlü çözüme kavuşması.

"ENFLASYONUN DÜŞÜŞ SİNYALİ VERMESİYLE ALTIN FİYATLARI SERT SATIŞ BASKISI YİYEBİLİR"

Enflasyonun arz yönlü düşüş sinyali vermesi ve gerilemeye başlaması sonrası ise altın fiyatları için sert satış baskısı kaçınılmaz olabilir.

Kısacası altın fiyatları için yönü, jeopolitik riskleri canlı tutan Rusya Ukrayna krizi kaynaklı gelişmeler ve enflasyon tarafındaki gelecek veriler belirleyecek.

METE DİRİCE