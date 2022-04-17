İşkenceye uğrayan Demet konuştu: İnsanların yüzüne bakamıyorum

21 yaşındaki Demet A. ve 27 yaşındaki iç mimar Merve K. rezidansta gördükleri işkenceye maruz kaldı. Genç kızların vücudunda sigara söndüren, saçlarını ustura ile kesen, üzerindeki kıyafetleri çıkartıp cinsel istismarla tehdit eden Murat Demirci, nişanlısı Sara Demir ve arkadaşları Tuğba Demirci, Demet A.'ya yaptıkları eylem nedeniyle adli kontrol kararıyla serbest bırakılmış ancak Merve K'ya yönelik eylem nedeniyle tutuklanmıştı.

'TUTUKLANMALARINA BİRAZ DA OLSA MUTLU OLDUM'



Demet A'nın avukatı Furkan Avcı'nın şüpheliler hakkındaki adli kontrol kararının kaldırılıp, tutuklanmalarına yönelik yaptığı itiraz mahkemece kabul edilmiş, işkence çetesi Demet A'ya yönelik eylemleri nedeniyle de tutuklanmıştı.

Bu kararın biraz da olsa kendisini mutlu ettiğini anlatan Demet A, "Dışarıda can güvenliğim yok. Onların dışarıya çıkacak düşüncesi bile beni ürkütüyor. İtiraz üzerine tutuklanmaları biraz da olsa beni mutlu etti.

Olması gereken buydu. Onların cezalarını çekmesini istiyorum. Ben onlar yüzünden insanların yüzüne bakamıyorum. Kimseyle konuşamıyorum. İnsanlarla iletişimim koptu" dedi.

500 BİN LİRA PARA TEKLİFİ İDDİASI



Şüphelilerin tutuklandıktan sonra Merve K'ya aracı göndererek şikayetinden vazgeçmesi için 500 bin TL para teklif ettiği ileri sürüldü. Ancak genç kadının bu teklifi reddedip şikayetinde ısrarcı olduğu öğrenildi.

GENÇ KIZLARA PSİKOLOJİK DESTEK



Öte yandan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ekipleri de konuya duyarsız kalmadı. İşkence mağduru genç kızlara ulaşan ekipler, yaşadıkları travmayı atlatabilmeleri için mağdur kızlara görüşüp psikolojik destek vermeye başladıkları belirtildi.

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