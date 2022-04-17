Bulgarlar bu sefer orayı hedef aldı: Alışveriş sonrası bol bol gezdiler
Bulgar vatandaşlar akın ettiği Edirne'den sonra bu sefer de gözünü Tekirdağ'a dikti. Tekirdağ'a gelen Bulgar kafilesi kentin güzel mekanlarını gezdi.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 17 Nisan 2022 10:23
Her hafta Bulgar akınına uğrayan Edirne'den sonra Süleymanpaşa Belediyesi tarafından sınır kapılarında yapılan bilgilendirme çalışmalarından sonra Tekirdağ da Bulgar vatandaşlardan nasibini almaya başladı. Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesine gelen Bulgar kafilesinden vatandaşlar, alışverişlerini yaptıktan sonra şehir turuna çıktı. İlçenin tarihi mekanlarını ve meydanlarını gezen Bulgar kafilesi bol bol fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız