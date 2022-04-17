6'lı masa seçim kanunundaki değişiklikler için yeniden toplanacak

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan'ın daveti üzerine 27 Mart'ta toplanan 6 muhalefet partisi lideri, üçüncü kez 24 Nisan Pazar günü bir araya gelecek.

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'ın ev sahipliğinde parti genel merkezinde toplanacak CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, DEVA Partisi ve Gelecek Partisi genel başkanlarının gündeminde ise seçim mevzuatındaki yeni düzenlemeler olacak.

Daha önce kurulan komisyonların çalışmalarının da ele alınacağı toplantının ana gündem maddesini Seçim Kanunu'ndaki değişikliklerin yansımaları oluşturacak.

Bu çerçevede Temel Karamollaoğlu'nun açıkladığı "ittifak içinde ittifak" değerlendirmesi masaya yatırılacak.

Bu yöntemde 6 partinin, ittifakın ortak belirleyeceği cumhurbaşkanı adayını desteklemesi ancak milletvekili seçimlerine iki ayrı ittifakla gidilmesi öngörülüyor. Bu düşünceye CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da sıcak baktığı belirtiliyor.

Toplantıda CHP'nin üzerinde çalıştığı seçime dönük 8 maddelik eylem planı da ele alınacak.

- Her il için ayrı çalışma

Seçimde en fazla milletvekilini çıkarmak için farklı kombinasyonların değerlendirildiği çalışmanın esasını, hangi ilde hangi parti güçlüyse onun adayının desteklenmesi oluşturuyor.

Çalışma diğer partilerden de kabul görürse, her ilde ayrı ayrı çalışma yapılacak ve illerin durumuna göre seçenekler 6 lidere sunulacak.

Öte yandan 6 muhalefet partisinin, cumhurbaşkanı adayını belirlemek için HDP'nin kapatma davasını beklediği belirtiliyor. Davanın sonucunun adayın belirlenmesinde etkili olacağı ifade ediliyor.