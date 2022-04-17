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Kafasına ateş eden polis memuru hastanede hayatını kaybetti

Adıyaman'da beylik tabancası ile kafasına ateş ederek ağır yaralanan polis memuru, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 17 Nisan 2022 12:39
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Kafasına ateş eden polis memuru hastanede hayatını kaybetti

Merkez Turgut Reis Mahallesi eski Zey Caddesi üzerinde bulunan ikametinde yaşayan Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Özel Harekat Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Ahmet Kale (34), henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı eline aldığı beylik tabancası ile kendisine başından vurmuştu. Sivas nüfusuna kayıtlı olan evli ve 1 çocuk babası Özel Harekat Polis Memuru Ahmet Kale'yi kanlar içerisinde gören yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmiş ve olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Ahmet Kale, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Ağır yaralanan Özel Harekat Polisi Ahmet Kale, yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kale'nin cenazesi hastane morguna kaldırıldı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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