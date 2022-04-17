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Türkiye'nin 'geri gönderme merkezleri' kapasitesi 20 bine çıkacak

Göç İdaresi Başkanlığı Düzensiz Göçle Mücadele ve Sınır Dışı İşleri Genel Müdürü Ramazan Seçilmiş, ülke genelinde düzensiz göçmenlerin sınır dışı işlemlerinin yapıldığı geri gönderme merkezlerinin kapasitesinin mayısta 20 bine ulaşacağını belirtti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 17 Nisan 2022 15:03
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Türkiye'nin 'geri gönderme merkezleri' kapasitesi 20 bine çıkacak

Düzensiz göçmenlerin, kolluk kuvvetlerince yakalandıktan sonra sınır dışı işlemleri tamamlanana kadar barındırıldıkları Akyurt Geri Gönderme Merkezi'nde basın bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Toplantıda, geri gönderme merkezleri sayesinde sınır dışı işlemleri en kısa sürede gerçekleştirilen düzensiz göçmenlerin temel haklara erişimine de imkan tanındığı vurgulandı.

Düzensiz göçle mücadele kapsamında 2016'dan bugüne kadar 320 bin 172 yabancının sınır dışı edildiği bildirildi.

Geçen yıl 451 bin 96 düzensiz göçmenin ülkeye girişinin engellendiği belirtilerek, "14 Nisan 2022 itibarıyla 2022'de Türkiye'ye girişi engellenen düzensiz göçmen sayısı 127 bin 256 oldu." bilgisi paylaşıldı.

Ülke içindeki yakalama faaliyetlerine hız kesmeden devam edildiği kaydedilerek, "2019'da 454 bin 662, 2020'de 122 bin 302, 2021'de 162 bin 996 düzensiz göçmen yakalandı. 2022'de şu ana kadar yakalanan düzensiz göçmen sayısı ise 55 bin 627'e ulaştı." ifadeleri kullanıldı.

- Huzur Operasyonlarında 6 bin 733 düzensiz göçmen yakalandı

Ülke genelinde düzensiz göçle mücadeleye yönelik her ay Huzur Operasyonlarının yapıldığına işaret edilen bilgilendirme toplantısında, bu yıl gerçekleştirilen 4 Huzur Operasyonunda toplam 6 bin 733 düzensiz göçmenin yakalandığı kaydedildi.

Toplantıda, bu yıl yakalanan düzensiz göçmenler arasında en fazla Afganların olduğu, daha sonra sırasıyla Suriye, Filistin ve Pakistanlıların geldiği belirtildi.

- "Ülke genelinde 30 geri gönderme merkezi ve 20 bin kapasiteye ulaşacağız"

Göç İdaresi Başkanlığı Düzensiz Göçle Mücadele ve Sınır Dışı İşleri Genel Müdürü Ramazan Seçilmiş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, düzensiz göçmenlerin kolluk birimlerince yakalanmalarının ardından parmak izleri ve fotoğraflarının Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Göç İdaresi Başkanlığının entegre olduğu ortak veri tabanına kaydedildiğini söyledi.

Geri Gönderme Merkezine gelen yabancı uyruklu kişilerle önce kimlik ve uyruklarının tespiti, seyahat belgelerinin bulunup bulunmadığına ilişkin görüşme yapıldığını anlatan Seçilmiş, bu süreçlerin ardından sınır dışı işlemlerinin gerçekleştirildiğini belirtti.

Seçilmiş, geri gönderme merkezlerinin 2015'te sadece 1740 kapasitesinin bulunduğuna işaret ederek, "Mayıs ayında açılacaklarla birlikte ülke genelinde 30 geri gönderme merkezi ve 20 bin kapasiteye ulaşacağız. Böylece 1740 kapasiteden 20 bine ulaşmış olacağız, geri gönderme merkezlerinin kapasitesini 10 kattan fazla artırmış durumdayız." dedi.

- "Tüm Avrupa'nın geri gönderme kapasitesinin çok üstündeyiz"

Türkiye'nin, geri gönderme merkezleri kapasitesi noktasında Avrupa ülkelerini geride bıraktığına dikkati çeken Seçilmiş, "İngiltere, Avrupa Birliğinden ayrılmadan önce birliğin geri gönderme merkezleri kapasitesi 21 bin civarındaydı. Şu anda Avrupa Birliği 16 bin kapasiteye sahip yani tüm Avrupa'nın çok üstünde bir kapasitemiz var." dedi.

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Seçilmiş, bu yıl 21 bin 87 düzensiz göçmenin geri gönderildiğini dile getirerek, "Bunların 9 bin 654'ünü Afgan uyruklular, 4 bin 206'sını da Pakistan uyruklu düzensiz göçmenler oluşturuyor." diye konuştu.

- "Geri gönderme oranımız yüzde 50'ye yakın"

Geri gönderme oranlarının da geçen yıla göre yüzde 74 arttığını söyleyen Seçilmiş, "Genel olarak sınır dışı oranlarına baktığımızda, yakaladığımız her 100 düzensiz göçmenin neredeyse yarısını ülkelerine geri gönderiyoruz, yüzde 50'ye yakın oranımız var. Yine bu oran Avrupa Birliğinde yüzde 18 civarında." dedi.

Programda, Akyurt Geri Gönderme Merkezi'nde düzensiz göçmenlerin kayıtlarının yapıldığı alanlar ile yemekhane, kreş, çocuk oyun alanı gibi yerler de basın mensuplarına gezdirildi.

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