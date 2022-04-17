Artvin'de uçuruma yuvarlanan köylü hayatını kaybetti
Artvin'in Borçka ilçesinde bahçede çalışırken uçuruma yuvarlanan köylü yaşamını yitirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 17 Nisan 2022 20:22
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Güneşli köyü Gürgenli mevkisinde, ailesiyle yaş çay bahçesinde çalışan Burhan Şentürk (79) dengesini kaybederek yaklaşık 50 metrelik uçuruma yuvarlandı.
Aile fertlerinin ihbarı üzerine İl Afet Acil Durumu Müdürlüğü (AFAD), Hopa Arama Kurtarma Derneği (HOPAK), 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri bölgeye sevk edildi.
AFAD'ın koordinesinde iplerle uçuruma inen ekipler, Şentürk'ün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Şentürk'ün cesedi, ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışması sonucu bulunduğu yerden alınarak Borçka Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız