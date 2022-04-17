Diyarbakır'da arazi anlaşmazlığı kavgasında 1'i ağır 5 kişi yaralandı
Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde, iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1'i ağır 5 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 17 Nisan 2022 21:16
Alınan bilgiye göre, Ormandışı Mahallesi'nde, iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı.
Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu R.B, Y.M, E.G, M.C.M. ve M.M. yaralandı.
Haber verilmesi üzerine, bölgeye jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan M.M'nin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Kavgaya karıştığı belirlenen 2 şüpheli jandarma ekiplerince gözaltına alındı.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız