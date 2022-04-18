SPK Yönetimi değişti. Yeni Başkan kim? İşte detaylar...

Sermaye Piyasası Kurulu'na ilişkin atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

SPK Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu'nun yerine İbrahim Ömer Gönül atandı.

Öte yandan kurulun Başkan Vekilliğine Mutalip Ünal, üyeliğe ise Yusuf Sünbül getirildi.

İBRAHİM ÖMER GÖNÜL KİMDİR?

1973 yılında Ankara'da doğdu. Orta öğretimini Ankara Atatürk Anadolu Lisesinde, lisans eğitimini Bilkent Üniversitesi İktisat bölümünde, yüksek lisansını Atılım Üniversitesi İşletme bölümünde tamamladı.

İş hayatına Şekerbank T.A.Ş.'de başlamış olup Fon Yönetimi bölümünde para piyasaları uzman yardımcısı ve uzmanı olarak çalıştı. 2004 yılında Sermaye Piyasası Kurulunda göreve başlayarak Kurumsal Yatırımcılar Dairesinde görev yaptı.

Daha sonra Personel Müdürü ve Daire Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulunduktan sonra 2014 yılında Kurul Başkan Yardımcılığı görevine getirildi, bu görevine devam ederken 18 Nisan 2022 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı olarak görevlendirildi.

ATAMA KARARI

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2022/147

Sermaye Piyasası Kurulu;

- Başkanlığına İbrahim Ömer GÖNÜL,

- Başkan Vekilliğine, Üye Mutalip ÜNAL,

- Üyeliğine Yusuf SÜNBÜL,

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 119 uncu maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 7 nci maddeleri gereğince atanmıştır.

17 Nisan 2022

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI