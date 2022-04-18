ATM'nin haznesinde para buldu, 'İnsanlık ölmemiş' dedirtti

Nüfusu 3 milyon olan ilde bir yılda 27 milyon hastaya bakıldı
Nüfusu 3 milyon olan ilde bir yılda 27 milyon hastaya bakıldı
Vaka sayısı 3 binlere geriledi
Vaka sayısı 3 binlere geriledi
Cumhurbaşkanı Erdoğan Filistin Devlet Başkanı Abbas ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan Filistin Devlet Başkanı Abbas ile görüştü
TFF, MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ile üyelerinin istifa ettiğini açıkladı
TFF, MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ile üyelerinin istifa ettiğini açıkladı
Geyikli-Bozcaada feribot hattında yarın bazı seferler yapılamayacak
Geyikli-Bozcaada feribot hattında yarın bazı seferler yapılamayacak
Pandemi bu şehrin değerini artırdı: İstanbul'dan bu şehre akış var
Pandemi bu şehrin değerini artırdı: İstanbul'dan bu şehre akış var
ALES temel soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı
ALES temel soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı
Yunan basını: Atina 8 FETÖ'cü darbeciyi kaçırdı
Yunan basını: Atina 8 FETÖ'cü darbeciyi kaçırdı
Fabrikalar ihracatı karşılamak için üretimi artırdı, eleman bulunamıyor
Fabrikalar ihracatı karşılamak için üretimi artırdı, eleman bulunamıyor
İkinci ara tatil sona eriyor
İkinci ara tatil sona eriyor
TBMM'de bu hafta neler görüşülecek?
TBMM'de bu hafta neler görüşülecek?
Meslek liseleri para basıyor! Üç ayda yüzde 225 arttı
Meslek liseleri para basıyor! Üç ayda yüzde 225 arttı
KDK karar verdi: İndirimli kart verilmeyen öğrencinin talebi karşılandı
KDK karar verdi: İndirimli kart verilmeyen öğrencinin talebi karşılandı
İnternetten alışveriş yapanlar dikkat! Kişisel veriler toplanıyor
İnternetten alışveriş yapanlar dikkat! Kişisel veriler toplanıyor
Altın fiyatları için 'Fed faiz kararı' etkisi! Düşecek mi yükselecek mi?
Altın fiyatları için 'Fed faiz kararı' etkisi! Düşecek mi yükselecek mi?
Gıdayı yazılımla güvenceye alalım
Gıdayı yazılımla güvenceye alalım
Meteoroloji uyardı: Etkili yağış geliyor
Meteoroloji uyardı: Etkili yağış geliyor
Enflasyon karşısında yenilmediler! Borsa ve konut kazandırdı
Enflasyon karşısında yenilmediler! Borsa ve konut kazandırdı
Erdoğan: Sanatçılarımızın emeğine sahip çıkıyoruz
Erdoğan: Sanatçılarımızın emeğine sahip çıkıyoruz
Bakan Kirişci: 5 bin kişi daha istihdam edilecek!
Bakan Kirişci: 5 bin kişi daha istihdam edilecek!
Son 24 saatte 4 bin 86 yeni vaka
Son 24 saatte 4 bin 86 yeni vaka
Gözler Bilim Kurulu'nun 'maske' kararında
Gözler Bilim Kurulu'nun 'maske' kararında
Dezenformasyon yasası geliyor
Dezenformasyon yasası geliyor
Prof.Dr. Özlü: Açık havada maske kullanmanın bir anlamı kalmadı
Prof.Dr. Özlü: Açık havada maske kullanmanın bir anlamı kalmadı
Baki Ersoy MHP'den istifa etti
Baki Ersoy MHP'den istifa etti
Diyanet İşleri Başkanı,Umre turlarının başlayacağı tarihi açıkladı
Diyanet İşleri Başkanı,Umre turlarının başlayacağı tarihi açıkladı
Milli Saraylar İdaresi 144 sözleşmeli personel alacak
Milli Saraylar İdaresi 144 sözleşmeli personel alacak
Erdoğan'dan 'enflasyon ve fahiş fiyat' açıklaması
Erdoğan'dan 'enflasyon ve fahiş fiyat' açıklaması
Bakan Varank: Uzaya gönderilecek kişiyi seçmek için duyuruya çıkacağız
Bakan Varank: Uzaya gönderilecek kişiyi seçmek için duyuruya çıkacağız
Motorin zamlandı pompa fiyatları değişti
Motorin zamlandı pompa fiyatları değişti
Ana sayfaHaberler Yaşam

ATM'nin haznesinde para buldu, 'İnsanlık ölmemiş' dedirtti

Tokat'ta bir taksici kredi kartına para yatırmak isterken ATM'nin haznesinde bulduğu bin 500 lirayı polis merkezine teslim etti.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 18 Nisan 2022 02:06
Yazdır
ATM'nin haznesinde para buldu, 'İnsanlık ölmemiş' dedirtti

Tokat'ta bir taksici kredi kartına para yatırmak isterken ATM'nin haznesinde bulduğu bin 500 lirayı polis merkezine teslim etti.

Tokat'ta taksicilik yapan Duran Atik (49) akşam saatlerinde bir bankanın ATM'sine kredi kartı borcunu yatırmak istedi. Bu sırada ekranda paranızı alınız yazısını fark eden Atik, ATM'nin haznesinde duran parayı gördü. Kısa bir süre şaşkınlık yaşayan taksici parayı saydığında bin 500 lira olduğunu tespit etti. Bir süre paranın sahibi gelir diye ATM önünde bekleyen taksici kimsenin gelmemesi üzerine parayı polis merkezin teslim etmeye karar verdi. Gaziosmanpaşa polis merkezine giden Atik, tutanak karşılığında parayı teslim etti. Polis merkezinde görevli polis memurları paranın sahibinin bulunması için çalışma başlatırken, duyarlı davranışından dolayı taksiciye teşekkür etti.

Atik, ilk defa böyle bir şey yaşadığını belirterek, "İftardan sonra kredi kartıma para yatırmaya geldim. Ekranda "Paranızı alınız" yazısı vardı. Parayı aldım sağa sola baktım kimse yoktu. İlk defa böyle bir durumla karşılaştım. Belki biri dalgınlıktan unutmuştur, bir garibanındır ihtiyacı vardır. Ben de parayı emniyet güçlerin teslim etmeye karar verdim" dedi.

Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız
TEM'de tır takla attı: 1 yaralı
TEM'de tır takla attı: 1 yaralı
Hatay'da kadınlar sıra için saç saça baş başa kavga etti
Hatay'da kadınlar sıra için saç saça baş başa kavga etti
Vaka sayısı 3 binlere geriledi
Vaka sayısı 3 binlere geriledi
Vatani görevi sırasında hayatını kaybetti, 69 yıl sonra şehitlik unvanı aldı
Vatani görevi sırasında hayatını kaybetti, 69 yıl sonra şehitlik unvanı aldı
Muğla'da 2,5 aylık bebeğin ölümü şüpheli bulundu
Muğla'da 2,5 aylık bebeğin ölümü şüpheli bulundu
İzmir'de vapur seferleri iptal edildi
İzmir'de vapur seferleri iptal edildi

Bu Habere Tepkiniz

Polislikten ayrılan kişi 55 yaşında emekli olur mu?

Polislikten ayrılan kişi 55 yaşında emekli olur mu?

Zorunlu görev süresini doldurup istifa eden 5510'a tabi polis memuru, 55 yaşında emekli olabilir mi?
Öğretim üyesi atamalarında jüri çekimser görüş bildirebilir mi?

Öğretim üyesi atamalarında jüri çekimser görüş bildirebilir mi?

Üniversitelerde öğretim üyesi atamalarında kurulan jürilerde görevli kişiler adaylar hakkındaki değerlendirmelerini kesin kanaate bağlamalı ve çekimser görüş bildirmemelidir.
Yüz güldüren bayram fırsatları!.

Yüz güldüren bayram fırsatları!.

https://www.orucoglu.com/tr/firsatlar/yuz-gulduren-bayram-firsatlari-659?utm_source=memurlar&utm_medium=mobil_advertorial&utm_campaign=ramazan_bayrami
Yabancı uyruklu sözleşmeli personel sendika üyesi olabilir mi?

Yabancı uyruklu sözleşmeli personel sendika üyesi olabilir mi?

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yabancı uyruklu öğretim elemanlarının sendika üyesi olabileceklerine ve toplu sözleşme ikramiyesinden yararlanabileceğine yönelik görüş verdi.
Ramazanı yaşat

Ramazanı yaşat

https://ihh.org.tr/ramazan?utm_source=memurlar_manset_ramazan2022&utm_medium=memurlar_manset_ramazan2022&utm_id=ramazan2022
Kadroya geçirilen taşeronların ücretinin düşürülmesine Yargıtay'dan onay

Kadroya geçirilen taşeronların ücretinin düşürülmesine Yargıtay'dan onay

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, KHK ile sürekli işçi kadrolarına atanan personelin ücretlerinin düşürülmesinin hukuka uygun olduğuna karar verdi.
Ramazan'da tüm evler iyilikle dolsun!

Ramazan'da tüm evler iyilikle dolsun!

https://www.kizilay.org.tr/ramazan/
Erasmusla yurt dışına giden öğretim görevlisinin memur olan eşi aylıksız izin alabilir mi?

Erasmusla yurt dışına giden öğretim görevlisinin memur olan eşi aylıksız izin alabilir mi?

Erasmus Staj Hareketliliği kapsamında yurt dışına giden kişinin memur olan eşine 657 sayılı Kanunun 108. maddesi kapsamında aylıksız izin verilebileceğini değerlendirmekteyiz.
Hakim kararı olmaksızın polisin arama yetkisine iptal kararı

Hakim kararı olmaksızın polisin arama yetkisine iptal kararı

Danıştay, Adli ve Önleme Aramaları Yönetmeliğine için kısmi iptal kararı verdi.
TMO Görevde Yükselme Yönetmeliğindeki sözlü sınavla ilgili karar verildi

TMO Görevde Yükselme Yönetmeliğindeki sözlü sınavla ilgili karar verildi

Danıştay 2. Dairesi, Türk Tarım Orman-Sen tarafından Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği'nin bazı maddelerinin iptali için açılan davada red kararı verdi.
7394 sayılı Kanunla kamu personeline yönelik hangi düzenlemeler yapıldı?

7394 sayılı Kanunla kamu personeline yönelik hangi düzenlemeler yapıldı?

Bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan 7394 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi Ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'la kamu personeline yönelik birçok düzenlemeye yer verilmiştir. Bunlara aşağıda yer verilmiştir.
Milli Saraylar İdaresi 144 sözleşmeli personel alacak

Milli Saraylar İdaresi 144 sözleşmeli personel alacak

Milli Saraylar İdaresi 144 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 24 Nisan 2022.
Hakim 3.Bölüm 2. Fragmanı

Hakim 3.Bölüm 2. Fragmanı

Hakim 3.Bölüm 2. Fragmanı hızlı bir şekilde sitemizde yayınlanmıştır. ATV ekranlarında büyük beğeniyle izlenen Hakim dizisinin yeni bölümü 18 Nisan Pazartesi akşamı saat 20.00 itibariyle sizlerle.
Kültür ve Turizm Bakanlığı 149 sözleşmeli personel alacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı 149 sözleşmeli personel alacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı 149 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 9 Mayıs 2022.
Yumurtalarınızı kaynattığınız suya limon koyarsanız...

Yumurtalarınızı kaynattığınız suya limon koyarsanız...

Yumurta, içerdiği protein bakımından en sağlıklı yiyeceklerden arasında yer alıyor. Hem doyurucu hem de lezzetli olan yumurtadan yararlanmak için bilmeniz gereken bazı detaylar bulunuyor. Özellikle kaynatma işlemi sırasında yumurta kabuğunun kırılma, çatlama riskini yok eden bu yönteme çok şaşıracaksınız.