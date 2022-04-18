Fuat Oktay: Başkaları kaç masa kurarsa kursun, yola devam diyoruz

Fuat Oktay, daha sonra Ak Partli İl Başkanlığını ziyaret ederek, partililere seslendi. Muhalefet partilerinin toplantılarına değinen Oktay, "Biz koşuyoruz. Başkaları ne derse desin. Başkaları hangi gözle bakarsa baksın. Başkaları söylenenleri ne derece duyar veya duymazsa, duymasın. Kaç masa kurarsa, kursun. O masanın altında ve üstünde kimler olursa olsun. Biz durmadan, durmak yok, yola devam diyoruz. Hedefimizden de idealimizden de hiçbir şey kaybetmiş değiliz. Çok daha güçlenerek biz geleceğe yürüyeceğiz." dedi.

HEDEFLERİMİZDEN GERİ ADIM ATMIŞ DEĞİLİZ

Hükümet olarak hedeflerinden geri adım atmadıklarını ifade eden Oktay, "Biz, 2023 hedefleri dediğimizde bize gülenlere hep şunu söyledik. Biz o hedeflerden zerre geri adım atmış değiliz. Biz büyük hedefler koyarız. Er veya geç o hedefleri gerçekleştiririz. Ne pahasına olursa olsun. 'İhracatın nereye geldiğini gördük' diyorlardı. Buyurun görsünler. 250 milyar. Dünyadaki gerek pandeminin, salgının etkileri devam ederken, gerek kuraklığın etkileri iklim değişikliğinin etkileri devam ederken, gerek bölgedeki krizler, çatışmalar devam ederken, tedarik zincirindeki kırılmalar devam ederken, doğu ve batı arasındaki güç dengesi değişme aşamasında olduğu bir dünyada, çatışmaların en şiddetlendiği bir dönemde bile biz 1 yılda ihracatımızı böyle bir dönemde 55,5 milyar dolar arttırabilmiş bir ülkeyiz. 500 milyar dolar hedefi bizim için artık hayal olmaktan çıkmıştır. O hedef çok yakındır. Bu hedefe hep birlikte ulaşacağız." diye konuştu.