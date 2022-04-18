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Hayvansal atıktan gaz üreteceğiz

Enerji Bakanlığı, artan küresel gaz fiyatları üzerine harekete geçti. 'Biyometan' gazı için cihaz geliştirdi. Türkiye projeyle hayvansal atıklardan yılda 6 milyar metreküp hacminde gaz üretecek

Kaynak : Türkiye
Eklenme : 18 Nisan 2022 07:50
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Hayvansal atıktan gaz üreteceğiz

Türkiye, geçen yıl tükettiği yaklaşık 60 milyar metreküp doğalgaz için 15 milyar dolarlık bir fatura ödedi. 'Emtia'larda yaşanan artışla birlikte bu yıl fatura daha da kabarıyor. Bunu en aza indirmek için yerli ve yenilenebilir enerji yatırımlarında gaza basılıyor. Dünyada doğalgazın alternatifi olarak bilinen "biyometan" için çalışmalar hızlanırken; bu gaz için Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na bağlı Türkiye Elektromekanik Sanayi tarafından da proje geliştirildi. TEMSAN, hayvansal atıklardan biyometan üretebilecek bir cihaz prototipi geliştirdi. Türkiye'nin 13 şehrinde katı atık bertarafı yapan şirketin İş Geliştirme Direktörü Ali Rıza Öner, Türkiye'de hayvansal atıkların tamamının biyometan üretimi amacıyla kullanılması halinde, yıllık 6 milyar metreküpe eş değer gaz üretilebileceğini söyledi. Biyometan potansiyelinin yüzde 85'inin hayvansal atıklardan, geri kalanının ise çöp gazından geldiğini belirten Öner "Biz şu an mevcut yakma tesislerinde bu atıklardan biyogaz üretiyoruz. Bunu dönüştürdüğümüzde biyometan haline geliyor. BOTAŞ'ın doğalgaz hattına bunu verebilmek için bu işlem gerekiyor. Bu potansiyeli tam hayata geçirirsek, tükettiğimiz doğalgazın yüzde 10'unu bu yolla üretiriz. Yani, bugünkü rakamlarla 15 milyar dolarlık ithalatın 1,5 milyar dolarının ülkemizde kalmasını sağlayabiliriz" dedi.

AVRUPA VE ABD'DE YAYGIN

Biyometanın Avrupa ve ABD'de yeni trend olduğunu anlatan Öner "Hatta AB'nin hayata geçirmeyi hedeflediği sınırda sıfır karbon hedefi kapsamında Avrupalı üreticiler, yenilenebilir elektrik kaynakları kullanmak istiyor. Doğalgazın da biyometan olmasını isterken, bunun bedelini ödemeye de hazırlar. Yurt dışında kendi içinde bir teşvik mekanizması şimdiden gelişti" diye konuştu. Türkiye'de ise özellikle Elektrik Piyasası Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destekleme Mekanizmasına ilişkin süresi biten veya bitmek üzere olan biyogaz te-sisleri için bu üretim modelinin bir alternatif olabileceğini anlatan Öner "Mevzuatta değişiklikler gerekiyor. EPDK ve BOTAŞ bu konularda deneyimli. Çevreci projeler için hibe veya düşük faizli kredi bulmakta da kimse zorlanmayacaktır" ifadelerini kullandı.

ELEKTRİKTE GAZIN PAYI YÜZDE 26,6

Son açıklanan verilere göre Türkiye'de elektrik üretiminin yüzde 16,4'ü hidroelektrik santrallerden, yüzde 26,6'sı gaz santrallerinden, yüzde 16,2'si yerli kömür santrallerinden sağlandı. Rüzgar enerjisinin payı yüzde 10,8, ithal kömür santrallerinin payı yüzde 21 olarak kayıtlara geçti. Geri kalan üretim ise jeotermal, güneş, fuel-oil ve biyokütle kaynaklarından elde edildi.

CEVDET FIRAT AYDOĞMUŞ

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