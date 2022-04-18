Belediye iftar yemeğini geri aldı

Zonguldak'taki Karadeniz Ereğli Belediyesi 3 yıldır 400 ailenin evine her gün sefer tasları ile üç çeşit sıcak yemek getiriyor. Yemek getirilen ailelerden biri de Belen Mahallesi'nde ikamet eden Öztürk ailesiydi. Kendisi gibi 70 yaşında olan ve kemik erimesi, astım, bronşit ve tansiyon gibi rahatsızlıkları bulunan Hatice Öztürk ile 2 katlı bir evde yaşayan Necati Öztürk, eşinin rahatsızlığı nedeniyle yemek hazırlayamadığını ifade etti. Sosyal yardımlaşma kurumlardan hiçbir şekilde yardım almadığını belirten Necati Öztürk, sadece ramazan aylarında belediyeden sıcak yemek istediklerini söyledi. Öztürk belediyenin kendilerine 3 yıldır sıcak yemek verdiğini anlattı. Bu yıl da yine 3 gün sıcak yemek geldi. Ancak 3. gün getirilen yemek belediye tarafından haber verilmeden geri alındı. Yaşlı çift, zaman kalmadığı için yemek yetiştiremeyince oruçlarını şekerli suyla açtı.

PARAM OLSA LOKANTADA YERİM

Öztürk, "Yumurta, tavuk ve civciv satarak geçimimi sağlamaya çalışıyorum. 2 kızımın ikisi de evlendi gitti, iki oğlum İstanbul'da şoförlük yaparak geçinmeye çalışıyor. 3. gün yemeği evin dış girişine koymuşlar. Beni birisi 'Emekli, üzerinde daire var, şöyle lüks yaşıyor, böyle parası, malı var' demiş. Benim yemeğimi kestikleri gibi tam iftar açacak zaman yemeği alıp gitmişler. Varlıklı biri olsam belediyenin yemeği yerine lokantalara gidip yemek yerim" dedi. 70 yaşındaki Hatice Öztürk merdivenlerden de zor inip çıkabildiğini belirterek, mutfakta durup yemek yapmaya gücünün yetmediğini anlattı. Belediye yetkilileri ise Öztürk ailesinin yemeğinin üzerlerine kayıtlı ev ve daire olduğu için kesildiğini ifade etti. İ