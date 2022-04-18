Spor yasası ve ekonomi paketi Meclis'te

Meclis Genel Kurulu, yeni haftada iki önemli düzenleme için mesai yapacak. Yeni spor yasası teklifi ve ekonomiye ilişkin "torba" kanun teklifi görüşülecek.

Spor Yasası teklifi ile spor kulüpleri dernek statüsünden çıkarılacak, spor anonim şirketi vasfı kazanacak.

Spor kulüpleri ve spor anonim şirketleri, önceki yıl brüt gelirlerinin en fazla yüzde 10'una kadar borçlanabilecek.

Kulüp başkanları ve yöneticiler, yaptıkları fazla borçlanmadan sorumlu tutulacak.

Düzenleme, menajerlerin, transferde bonservis bedelinin yüzde 10'una kadar ücret alabilmesini de öngörüyor.

TORBA KANUN GÖRÜŞÜLECEK

Genel Kurul'da ekonomiye ilişkin "torba" kanun teklifi de görüşülecek.

Teklife göre, 31 Mart 2022 tarihi itibariyle bilançolarında görülen dövizi Türk Lirası'na çeviren şirketlerin bu işlemden sağladığı kazançlar, kurumlar vergisinden istisna olacak.

Teklif, vergi istisnasının 30 Haziran ve 30 Eylül 2022 tarihli bilançolara da geçerli olması için Cumhurbaşkanı'na yetki veriyor.

Bir başka önemli düzenleme ise Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapımı tamamlanarak belediyelere teslim edilen raylı sistemlerle ilgili.

Teklife göre 2019 öncesinde yapılarak teslim edilen raylı sistemlerin bakiye tutarları için belediyelerin vergi gelir paylarından kesinti yapılabilecek.

Cumhurbaşkanına verilen kesinti oranı belirleme yetkisine göre sınır yüzde 5'i geçemeyecek.

23 NİSAN ÖZEL OTURUMU

Meclis, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda ise, özel gündemle toplanacak.

Meclis'te grubu bulunan ve temsil edilen partiler adına konuşmalar yapılacak.