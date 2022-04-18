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Arınç'tan sert sözler: Ulan 2 kilo et kaç para biliyor musun sen?

Sık sık yaptığı eleştirilerle gündeme gelen Bülent Arınç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Arınç, Erdoğan'a olan güven ve sevginin azaldığını söyledi.

Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 18 Nisan 2022 08:25
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AK Parti'ye ilişkin eleştirileriyle sık sık gündeme gelen Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, bu kez Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ilişkin açıklamalarışya gündemde. Kanal 42'de katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Arınç, "Şimdi Tayyip Beye olan sevgi ve güven devam ediyor ama zayıflamış olarak devam ediyor. Bu zayıflamayı durdurmak lazım" dedi. Bülent Arınç, hayat pahalılığına ilişkin AK Partili isimlerin açıklamalarını eleştirerek "Ulan 2 kilo et kaç para biliyor musun sen? Bunlar insanları yaralıyor ama haberiniz olsun" dedi. İşte Arınç'ın açıklamalarından satır başları...

Tayyip Bey'e olan sevgi ve güven devam ediyor ama azaldı

- Halk memnun olduğu süreçte bizi 20 yıl iktidara getirdi. Yine memnun olursa kesinlikle emin olun biz gideriz. Halk memnun olup olmadığını bazen 5 yılda bir bazen 3,5 yılda bir seçim sandığında gösterir. Ben hep zaferler gördüm. Ancak siyaseti bıraktığım seçim olan 7 Haziran 2015 seçimlerinde AK Parti sendeledi. O da bize Allah'ın bir ikazı.

- 69 seçimlerinden beri bu işlerin içerisindeyim. Erbakan Hoca'nın seçimlerinde Konya'ya gelmiş, propaganda yapmış bir insanım. Konyalı Hoca'ya nasıl 40 bin oy verdi bunu biliyorum, boşuna vermedi. 'Bu adamda iş var' dedi. Hem dindar hem akıllı hem profesör hem motor yapmış, bizim istediğimiz bu. Körün istediği bir göz Allah verdi iki göz. Erbakan Hoca'da buldular. 3 milletvekillik oy aldı. Ondan sonra 9 milletvekili verdi onun partisine. Güvendi.

- Sonra AK Parti geldi hepsini AK Parti'ye verdi. Benim adım Doğrucu Davut. 9 köyden kovmuşlar 10'uncu köye şimdilik sığındık. Ama geçenlerde güzel bir söz buldum. 'Söylediğin doğru olsun gerisi 9 köyün işi' diyor. Şimdi Tayyip Beye olan sevgi ve güven devam ediyor ama zayıflamış olarak devam ediyor. Bu zayıflamayı durdurmak lazım."

Ulan 2 kilo at kaç para biliyor musun sen?

- Bizim grup başkanvekilimiz yanlış bir matematik hesabı yaptı. Sonra döndü mü dönmedi mi bilmiyorum yüzde 7'yi yüzde 700 gibi anlayacak bir hesabın içerisine düştü. Biraz da gülünç oldu tabi. Dikkatsizliğine vermek tabi yoksa çok iyi bir insandır.

- Konya'dan da bir milletvekili de 'minicik minicik zamlar, bundan şikayet etmeye gerek yok' demişti. Bunlar insanları yaralıyor ama haberiniz olsun. Yani ben 2 kilo et yiyeceğime yarım kilo et yerim diye göğsünü gere gere dolaşıyor. Ulan 2 kilo et kaç para biliyor musun sen? 300 lira. Kim verecek bu parayı?

MHP'ye ihraç tepkisi: Millet bunu seçim günü kendisine sorar

Zamlar ve enflasyonu eleştirileri nedeniyle partisi tarafından disipline sevk edilmesinin ardından partisinden istifa eden MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy'a ilişkin de açıklama yapan Arınç "Şimdi MHP iktidarın kabul edilmeyen ya da telaffuz edilmeyen ortağı durumda. Yani Cumhur İttifakı'nın asli unsurlarından birisi. Bahçeli de bazen 'biz muhalefet partisi sayılırız' diyor ama her şeyiyle Cumhurbaşkanımızı ve hükümeti korumaya çalışıyor. Ben o konuda değilim. Milletvekili neden böyle söyledi de hakkında tahkikat yapıldı? Bütün bunları millet kendisine sorar seçim günü. Bugün bunları kendisine ifade etmeye bile tenezzül etmez ama seçim zamanı geldiğinde bütün bunları hatırlar. Millete bunları hatırlatacak çok şeyler de çıkar o zaman" şeklinde konuştu.

Zincir marketlerin sahiplerini tanırım hepsi AK Partili dindar insanlar

İktidar tarafından fahiş zam yaptıkları nedeniyle eleştirilen zincir marketlere ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Arınç, şöyle konuştu:

- 3 tane market var, onlar şunu yapıyor bunu yapıyor. Ben bu market sahiplerini tanırım. Hepsi dindar, aklı başında ve AK Partili insanlardır. Hepsi kendi öz kardeşleri gibi Tayyip Beyi severler.

- 3 tane market zincir, onlarla konuşuyorum ben. 'Allah aşkına siz ne yapıyorsunuz?' diyorum. Başkanım yüzde 1 yada yüzde 1,5 en büyük kar haddimiz bu' Bakın Türkiye'deki bütün marketlerde fiyatlar birbirine hemen hemen yakındır. İş tedarikte. Kaça alıyorsanız üzerine o kadar koyuyorsunuz.

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Tarım Kredi kira ve maaş vermiyor ben veriyorum

- Bir tanesi dedi ki, 'Benim 60 bin çalışanım var. 11 bin mağazam var. Ben bu insanlara istihdam sağlıyorum. Hepsinin vergisini veriyorum.' Ama mesela Tarım Kredi marketler kirasını devlet veriyor. Çalışanlarının parasını devlet veriyor. Gidin aynı şeyi orda da yapın. Orda da bazı şeyler ya 50 kuruş ya da 10 kuruş düşük ya da fazladır.

Zincir marketlere haksızlık yapmayın! 'Pahalı al, ucuz sat' deniyor

- Nereden baktığınıza bağlı. O yüzden marketlerdeki fiyat artışlarının kökenine inmek lazım. Yüzde 1 ya da 1,5 lira ciroyla para kazamaya çalışıyorlar. Siz onlar şunu söylerseniz haksızlık yaparsınız. Konya'daki marketlerde lütfen beni iyi dinlesinler.

- Onları patronlarına ya da kendilerine, 'siz pahalıya alın ama ucuza satın' diyor birileri. Bu dünyanın hiçbir yerinde görülmemiş. Ben pahalı alacağım ama ucuza satacağım. Peki, zarar edeceğim, zararımı kim karşılayacak? 'Sesini kes, sen sadece böyle yap' böyle bir ticaret dünyanın hiçbir yerinde yok."

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