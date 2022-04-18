2022 - ALES/1 sonuçları ne zaman açıklanacak?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nce (ÖSYM), Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2022-ALES/1) yapıldı.
Kaynak : TRT
Eklenme : 18 Nisan 2022 08:28
Sınavda adaylara 100 sorudan oluşan sayısal ve sözel testler uygulandı. Saat 10.15'te başlayan sınav, 150 dakika sürdü.
COVID-19 salgınına karşı tedbirler alınarak düzenlenen sınavın sonuçları 12 Mayıs'ta açıklanacak.
Sınavda alınan puanlar, açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl geçerli olacak.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız