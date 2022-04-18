Defineciler nasıl izin alacak? Ne kadar pay alacak?

Kültür ve Turizm Bakanlığı, define avcılarının, kazı çalışmalarının nasıl yapılacağına, define aramak için nasıl bir yol izleyeceklerine, çalışma yapılacak arazinin mülkiyeti başkasına aitse ne yapılması gerektiğine, bir tarihi eser bulunduğunda para alınıp, alınmayacağına ve internette eser satışının mümkün olup olmadığına dair sorularını yanıtladı.

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinde kaçakçılığın önlenmesi ile ilgili faaliyetler başlığı altında define avcılarının merak ettiği sorulara verilen cevaplar şöyle:

1.Define aramak için ne yapılmalı?

Define aramak isteyenler, define arayacakları yerin bağlı olduğu mülki amire Define Arama Yönetmeliği'nin 7. maddesinde yer alan belgelerle birlikte bir dilekçe ile müracaat ederler. Dilekçede arama maksadı açıkça belirtilir ve define aranacak yerin il, ilçe, bucak, köy, mahalle, sokak ve ev numarası bildirilir. Yerin ekili, dikili, meskün, gayrimeskün, tapulu ve tapusuz olup olmadığı ve kime ait olduğu açıklanır.

Burcu Şen