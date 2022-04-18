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Kalın: Türk-Amerikan ilişkilerini karşılıklı çıkar ve saygı temelinde geliştirebiliriz

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Türk-Amerikan ilişkilerinin karşılıklı çıkar ve saygı temelinde geliştirilebileceğini belirterek "Çıkarlarımızı ve bakış açılarımızı birbirine yakınlaştırmak için iki ülke arasındaki ortak stratejik konulara odaklanmalıyız. NATO üyesi ülkelerin birbirine yaptırım uygulaması müttefiklik ruhuna aykırı. Bölgemizde yaşanan gelişmeler iki ülke arasındaki bağların güçlendirilmesi için fırsatlar sunmakta." dedi.

Eklenme : 18 Nisan 2022 09:12
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Kalın: Türk-Amerikan ilişkilerini karşılıklı çıkar ve saygı temelinde geliştirebiliriz

Kalın, Amerikan kongre üyeleriyle Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde bir araya geldi.

Türk heyetinde, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'la Ankara milletvekili Ali İhsan Arslan da yer aldı. ABD heyetinde Senatörler Richard Shelby, Debra Fischer, Roger Marshall, Thomas Tuberville, Temsilciler Meclisi üyeleri Norvell Kay Granger, Jerry Carl ile bazı yetkililerin yanı sıra ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffry Flake de yer aldı.

Görüşmede Rusya-Ukrayna Savaşı başta olmak üzere Suriye, Azerbaycan, Ermenistan, İsrail gibi bölgesel konular ele alınırken enerji güvenliği, savunma iş birliği, ikili siyasi ve ekonomik ilişkiler değerlendirildi.

Görüşme öncesi ABD Kongre üyelerine hitap eden Kalın, Türk-Amerikan ilişkilerinin köklü bir geçmişi olduğuna değinerek, münasebetlerin İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Türkiye'nin NATO üyesi olmasıyla daha da güçlendiğini ve bugüne kadar stratejik müttefiklik çerçevesinde devam ettiğini belirtti.

Kalın, bazı konulardaki fikir ayrılıklarına rağmen mevcut ilişkilerde de stratejik iş birliği ve çıkarın öne çıktığını söyleyerek, ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Victoria Nuland'ın Türkiye ziyaretiyle yeni stratejik diyalog mekanizmasını başlatmaktan memnun olduklarını ifade etti.

Sözcü Kalın, "Türk-Amerikan ilişkilerini karşılıklı çıkar ve saygı temelinde geliştirebiliriz." dedi.

İki ülkenin ortak ticaret hacminin 30 milyara dolara yakın olduğunu belirten Kalın, ancak bunun yeterli olmadığını, hedefin 100 milyar dolar olduğunu vurguladı.

Rusya'nın, Ukrayna'ya açtığı savaşın çok şeyi değiştireceğini belirten Kalın, "Yeni bir çağa, soğuk savaşa giriyoruz, gelecekteki etkilerine hazırlanmalıyız. Gıda, enerji, siber güvenlik ve pek çok konuda hazırlanmalıyız." diye konuştu.

Savaşı bitirmek için tarafları Antalya ve İstanbul'da iki önemli toplantıda ağırladıklarını aktaran Kalın, görüşmeler sonrası umutlu olduklarını ancak şu an durumun nispeten güçleştiğini ifade etti.

Kalın, hala iki tarafı müzakere masasına oturtmak için ellerinden geleni yaptıklarını vurguladı.

Savaşın büyümemesi adına pek çok önemli girişim ve çaba sergilediklerini hatırlatan Kalın, Montrö Sözleşmesi çerçevesinde, savaş gemilerinin Karadeniz'den uzak kalmalarını sağlayarak risklerin azalmasına yardımcı olduklarını dile getirdi.

Kalın, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın NATO ittifakı ve ilişkileri güçlendirmenin önemini gösterdiğine işaret ederek "Çıkarlarımızı ve bakış açılarımızı birbirine yakınlaştırmak için iki ülke arasındaki ortak konulara odaklanmalıyız. NATO üyesi ülkelerin birbirine yaptırım uygulaması müttefiklik ruhuna aykırı. Bölgemizde yaşanan gelişmeler iki ülke arasındaki bağların güçlendirilmesi için fırsatlar sunmakta." diye konuştu.

- "Türkiye, ABD için çok önemli bir dost"

ABD Senatörü Richard Shelby, konuşmasında etkinliğin iki ülke ilişkileri için önemli bir fırsat olduğunu kaydetti.

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Türkiye'nin, ABD için önemli bir dost olduğuna vurgu yapan Shelby, "Türkiye, ABD için çok önemli bir dost ve biz de bu dostluğu, ticari, diplomatik ve askeri ilişkiler bağlamında desteklemek için buradayız. Türkiye geçmişte ve günümüzde NATO'nun sadık bir üyesi. Bu bizim saygı duyduğumuz bir durum." dedi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, iki ülke ilişkilerinin güçlendirilmesi ve stratejik konuların yetkili ağızlardan istişare edilmeye devam edilmesi için Kongre üyeleri ve yönetimdeki isimleri Türkiye'de konuk etmekten mutluluk duyacaklarını ifade etti.

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