Antalya'yı, Ege ve İç Anadolu'ya bağlıyor! 100 yıllık rüya gerçek oldu

Başkan Erdoğan'ın önceki gün açılışını yaptığı Phaselis Tüneli, 100 yıllık rüyayı gerçekleştirdi. Yazın 10 milyon kişinin kullanacağı tünel, Antalya'yı Ege ve İç Anadolu'ya bağlıyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın önceki gün açılışını yaptığı turizmin kalbi Antalya'nın ulaşımını rahatlatacak Phaselis Tüneli, 100 yıllık rüyayı gerçekleştirdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun kurdelesini kestiği, Akdeniz Sahil Yolu üzerindeki tünel, aynı zamanda Antalya'yı Ege ve İç Anadolu'ya bağlıyor.

UZUNLUĞU 3.6 KİLOMETRE

450 Milyon TL'ye mal olan Phaselis Tüneli, bağlantı yolları ile birlikte 3.6 kilometre uzunluğa sahip.

Bin 292 metrelik çift tüpten oluşan 2x2 şeritli tünel, Antalya'nın batısında bulunan Demre, Finike, Kumluca, Kemer ve Kaş ve Fethiye gibi ilçelere erişim kolaylığı sağladı.

Ayrıca, bölge ekonomisinde önemli yer tutan sebze ve meyveler ile birlikte kış sera ürünlerinin iç ve dış piyasalara kısa sürede taşınması imkanı sağlanmış oldu.

Zamandan, akaryakıttan yıllık toplam 31 milyon lira tasarruf sağlayacak tünel, Gazipaşa'dan Kaş'a kadar uzanan 650 kilometrelik yolda ulaşımı 20 dakika daha kısalmış oldu.

Kış aylarında 2, yaz aylarında ise 10 milyon kişiye hizmet verecek tüneli kullanmaya başlayan vatandaşlar, "Yüz yıllık rüya gerçek oldu.

Bu yolu kullanırken hep tünelin açılmasını hayal ederdik. Hayallerimiz sonunda gerçekleşti" diye konuştu.

ERDOĞAN ÖZTÜRK