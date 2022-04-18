Mustafa Destici: Mültecilerin Türkiye'ye ekonomik bir faturası yok

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici tv100'de Pınar Işık Ardor'un konuğu oldu. Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Mustafa Destici, Ardor'un son dönemlerde sosyal medyda platformlarında dolaşan mültecilerin ilginç videoları ve mültecilerin Türkiye'nin durumu hakkında soruya yanıt verdi. Destici, mültecilerin Türkiye'ye ekonomik bir faturası olmadığını ifade etti.Destici'nin açıklaması şöyle:

"Meseleye ekonomiden ziyade bir demokgrafik yapının tehdit edilmesi ve daha sonra bu mültecilerin Türkiye'nin başına kaos açma endişesi taşıyorum. Yanlış bir algı oluşturuluyor. Mültecilerin Türkiye'ye ekonomik bir faturası yok. Artı eksi hesabı yaptığınızda. Akşam Konya'da ekonomi profesörleri ile konuştuk. Orada da söylendi bunun ekonomik faturası yok. Ama demoragrafik yapının tehdit edilmesi ve kaos ortamı oluşturup kriz çıkarmak isteyenlerin elinde koz olarak kullanılabilir. Önerim Suriye'de savaş bittiğinde geri göndermeliler. Katkı yapmayanı boşta gezeni huzuru bozanı göndereceğiz."