MEB, öğretmenlerin emeklilik işlemleri için ön başvuru alacak

MEB 2022 yılında emekli olmak isteyen öğretmenler için ön başvuruyu ilk kez MEBBİS üzerinden 22 Nisan 2022-22 Mayıs 2022 tarihleri arasında alacak. MEB'in planlama amaçlı başvuru alma işleminin MEBBİS üzerinden alması yerinde bir uygulama olmuştur.

Mevcut mevzuata göre 22 Mayıs 2022'den sonra da 2018/15 nolu genelge doğrultusunda başvuru yapmaları da mümkün.

İşte 15 Nisan 2022 tarihi itibariyle illere gönderilen resmi yazı