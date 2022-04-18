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Bakan Akar, Pençe Kilit Operasyonu'nu komuta kademesiyle Harekat Merkezi'nden yönetti

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Irak'ın kuzeyinde Metina, Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerindeki terörist hedeflere yönelik başlatılan Pençe Kilit Operasyonu'nda şu an itibarıyla planlanan hedeflerin tamamının ele geçirildiğini, çok sayıda teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi

Eklenme : 18 Nisan 2022 10:29
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Bakan Akar, Pençe Kilit Operasyonu'nu komuta kademesiyle Harekat Merkezi'nden yönetti

Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak'ın kuzeyinde Metina, Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerindeki terörist hedeflere yönelik dün gece itibarıyla karadan ve havadan Pençe Kilit Operasyonu'nu başlattı.

Operasyon kapsamında düzenlenen hava harekatını beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Hava Kuvvetleri Harekat Merkezi'nden takip eden Akar, daha sonra Komutanlarla Kara Kuvvetleri Komutanlığına geçti.

Harekat Merkezi'nde Pençe Kilit Operasyonu kapsamında gerçekleştirilen hava hücum harekatını takip eden Akar, sahadaki son duruma ilişkin bilgi aldı, harekata katılan birliklerin komutanları ile video konferans toplantısı gerçekleştirdi.

Irak'ın kuzeyinden gelen terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğini sağlamak maksadıyla Pençe Kilit Operasyonu başlatıldığını dile getiren Akar, şu bilgileri verdi:

"Uzun süreden beri yapılan hazırlık ve koordinasyona müteakip dün akşamdan itibaren Pençe Kilit Operasyonu'nu başlatmış bulunuyoruz. Şu an itibarıyla planlanan hedeflerin tamamı ele geçirilmiş durumdadır. Arkadaşlarımız görevlerini başarıyla gerçekleştirdi. Teröristlere ait tespit edilen barınak, sığınak, mağara, tünel, mühimmat depoları ile sözde karargahları hava harekatı ve ateş destek vasıtalarıyla büyük bir başarıyla tahrip edilmiştir.

ATAK helikopterlerimiz, İHA ve SİHA'larımızla desteklenen kahraman komandolarımız ve bordo berelilerimiz hava hücum harekatı ve karadan sızmak suretiyle bölgeye intikal etmiş ve belirlenen hedefleri ele geçirmiştir. Çok sayıda terörist etkisiz hale getirilmiştir. Arama-tarama faaliyetlerimiz devam etmektedir, sayının önümüzdeki saatlerde, günlerde daha da artmasını bekliyoruz."

- "Operasyon planlandığı gibi başarılı bir şekilde devam ediyor"

"Kara, Deniz ve Hava kuvvetleri unsurlarımızın katıldığı operasyon planlandığı gibi başarılı bir şekilde devam etmektedir" diyen Akar, şöyle devam etti:

"40 yıldan beri ülkemizin, milletimizin başına musallat olan terör belasından ülkemizi ve milletimizi kurtarmak için faaliyetlerimiz bundan önce olduğu gibi şimdi de kararlılıkla devam etmektedir. Faaliyetlerimiz dost ve kardeş Irak'ın toprak bütünlüğüne, egemenlik haklarına saygılı bir şekilde icra edilmektedir. Bizim tek hedefimiz teröristlerdir. Ülkemize, sınırlarımıza yönelik saldırı teşebbüsünde bulunan teröristlerin etkisiz hale getirilmesi bizim temel hedefimizdir. Biz bu harekatı planlarken ve icrası sırasında özellikle sivillerin, çevrenin, kültürel ve dini yapıların herhangi bir şekilde zarar görmemesi için her zaman olduğu gibi azami hassasiyet gösterdik. Bu operasyonda da bu konuda son derece dikkatli ve hassas olmak suretiyle faaliyetlerimizi sürdürmekteyiz. Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde. Terör yuvalarının bir an önce ortadan kaldırılması için faaliyetlerimiz en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar kararlılıkla devam edecektir."

Mehmetçiğin büyük bir kahramanlık ve fedakarlıkla kendisine verilen görevleri yerine getirdiğini vurgulayan Akar, Pençe Kilit Operasyonu'nda görev alan personele başarılar diledi.

Bakan Akar, beraberindeki TSK komuta kademesi ile sabahın ilk ışıklarına kadar Harekat Merkezi'nde Pençe Kilit Operasyonu'nu takip etti.

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