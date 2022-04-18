Dolar günü 14,65 TL'den tamamladı
Dolar/TL, güne yatay başlamasının ardından günü 14,65 TL'den tamamladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 18 Nisan 2022 17:25
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, cuma günü ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
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|CUMA
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|PAZARTESİ
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|İSTANBUL
|ALIŞ
|SATIŞ
|ALIŞ
|SATIŞ
|ABD Doları
|14,6290
|14,6300
|14,6500
|14,6510
|Avro
|15,8190
|15,8200
|15,8290
|15,8300
|Sterlin
|19,0550
|19,1500
|19,0400
|19,1360
|İsviçre Frangı
|15,4810
|15,5580
|15,4980
|15,5760
|ANKARA
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|ABD Doları
|14,5990
|14,6790
|14,6200
|14,7000
|Avro
|15,7790
|15,8590
|15,7890
|15,8690
|Sterlin
|18,9950
|19,2050
|18,9800
|19,1900