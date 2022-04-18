VMD'den Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'ye teşekkür

Kamu görevlilerinin geçici görev mahallerinde belirlenen konaklama tutarına yapılan ek artıştan memnuniyetlerini dile getiren Vergi Müfettişleri Derneği, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'ye teşekkür içeren bir açıklama yayımladı. "Her daim yanımızda olan Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Dr. Nureddin Nebati'ye derneğimiz ve meslektaşlarımız adına teşekkür eder, saygılar sunarız" denildi.

Kamu görevlilerinin geçici görev mahallerinde belirlenen konaklama tutarında yapılan yukarı doğru değişiklik resmi gazetede yayımlandı. Vergi Müfettişleri Derneği yapılan düzenlemeden memnuniyetlerini dile getiren bir açıklama yayınladı. Açıklamada, "Konaklama tutarının artırılması noktasında Hazine ve Maliye Bakan Yardımcılığı döneminden itibaren her daim yanımızda olan Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Dr. Nureddin Nebati'ye derneğimiz ve meslektaşlarımız adına teşekkür eder, saygılar sunarız" denildi.

Vergi Müfettişleri Derneği'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"13 Nisan 2021 tarihinde, denetim elemanları başta olmak üzere tüm kamu görevlilerinin geçici görev mahallerinde belirlenen konaklama tutarını değiştiren kanun maddesi Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Derneğimizce ve meslek mensuplarımızca, geçici görev mahallerinde konaklama ihtiyaçlarını karşılamakta yaşanan problemlerin bu sayede çözüme kavuştuğu değerlendirilmektedir.

Derneğimiz ve meslektaşlarımız açısından önemli bir problem olarak görülen konaklama tutarının artırılması noktasında Hazine ve Maliye Bakan Yardımcılığı döneminden itibaren her daim yanımızda olan, bizlerden kıymetli desteklerini esirgemeyen ve bakanlığı döneminde söz konusu problemi çözüme kavuşturan Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Dr. Nureddin Nebati'ye derneğimiz ve meslektaşlarımız adına teşekkür eder, saygılar sunarız."

