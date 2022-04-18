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Avrupa'nın en büyük GES'i aralıkta tamamlanacak

Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu, Konya Karapınar'da hayata geçirdikleri güneş enerjisi santralinin (GES) aralıkta tamamının biteceğini belirterek, "Yıllık 2 milyon kişinin elektriğini karşılayacak. Bu santralimiz dünyanın en büyük üç santralinden biri, bugün ulaşmış olduğu 700 MW kapasite ile zaten Avrupa'nın en büyüğü oldu." dedi

Eklenme : 18 Nisan 2022 11:47
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Avrupa'nın en büyük GES'i aralıkta tamamlanacak

Kalyoncu, AA muhabirine verdiği röportajda yenilenebilir enerjiden İGA İstanbul Havalimanı'nda şirketin yeni ortaklık yapısına kadar holdingin son yatırımlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Babası Mehmet Kalyoncu'nun 1944'te inşaat işine girmesiyle holdingin tohumlarının atıldığını ve 78 yıllık bir mazilerinin bulunduğunu dile getiren Kalyoncu, 1972'ye kadar babalarının bizzat müteahhitlik yaptığını, sonrasında kendilerinin abileri ile birlikte 1974'te şirketleşmeyi başlattıklarını söyledi.

İnşaat ve sanayi şirketlerinden sonra ikinci nesil olarak 1974'te Kalyon Holding'i kurduklarını anımsatan Kalyoncu, inşaattan sonra Gaziantep ve Ankara'da Kalpen olarak plastik pencere ve PVC üretim fabrikasını hayata geçirdiklerini bildirdi.

Kalyoncu, üçüncü sektör olarak enerjiye girdiklerini, 1990'lı yıllarda Türkiye'de yaşanan enerji sıkıntısına çözüm olarak yapılan ihaleyi kazandıklarını, Türkmenistan'dan aldıkları doğal gazı Gürcistan'a getirdiklerini ve orada elektrik enerjisine çevirdiklerini, o enerjiyi Karadeniz'den çok düşük fiyatlarla 4 yıl boyunca ülkeye getirdiklerini ve bu konudaki sıkıntının giderilmesine önemli bir katkı sağladıklarını anlattı.

Holding olarak sürdürülebilirliği, yenilenebilir enerji üretimini, eğitimi, insana hizmet etmeyi, insan yetiştirmeyi, tarihi, kültürel mirasa ve değerlere sahip çıkmayı şirket değerlerinin merkezine koyduklarını dile getiren Kalyoncu, ana hedeflerinin bu konular olduğunu söyledi.

- "Dünyanın en iyi panellerini yüksek teknolojiyle üretiyoruz"

Cemal Kalyoncu, 1991'den beri yaptıkları enerji yatırımlarını daha sonra çeşitlendirdiklerini belirterek, Türkiye'de ve dünyada petrolün ve doğal gazın bir gün biteceği düşüncesiyle yenilenebilir ve çevreye zarar vermeyen enerji alternatiflerine odaklandıklarını bildirdi.

Bu alanda tüm dünyayı gezdiğini, çok araştırma yaptığını, emek verdiğini ve çok iyi bir ekip kurduğunu ifade eden Kalyoncu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Güneş teknolojilerinin, güneşten enerji üretmenin en önemli iş olduğunu, dünyanın geleceğinin de burada olduğuna inanarak Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası'nı Ankara'da kurduk. 1.250 megavat kapasiteye çıkardık. Tam kapasite çalışıyor. Dünyanın en iyi panellerini yüksek teknolojiyle üretiyor. Dünyada tek bir fabrika, tek çatı altında dört üretim yapıyor. Yani külçe (ingot), dilim (wafer), hücre (cell) ve en sonda da panel (modül) üretimi; kısacası taştan panele kadar olan bütün kısım, kendi kurduğumuz Kalyon PV fabrikamızda yapılabiliyor."

- "Yüzde 85 yerlilikle güneş enerjisi panelleri üretiyoruz"

Kalyoncu, ürettikleri panellerin yüzde 85 yerlilik oranına sahip olduğunu kaydederek, çalışan mühendislerin yüzde 95'inin Türk olduğunu vurguladı.

Çok sayıda genç mühendisin de görev aldığını dile getiren Kalyoncu, "Bunların bir kısmı da Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nden. Fabrikamız gerçekten bir teknoloji üssü. Gelenler hayran kalıyor." şeklinde konuştu.

Kalyoncu, fabrikaya, en az 100 Türk bilim insanının çalıştığı bir Ar-Ge merkezi kurduklarını kaydederek, 5 yıl içerisinde Ar-Ge'ye ciddi bir bütçe ayırarak güneşten daha fazla nasıl verim alabileceklerini ve daha verimli paneli nasıl üreteceklerine dair çalışmalar yaptıklarını anlattı.

- "Avrupa'nın en büyük GES'i aralıkta tam kapasite çalışmaya başlayacak"

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Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kalyoncu, Konya'ya kurdukları Karapınar Güneş Enerjisi Santrali'nin (GES) bu yıl biteceğini belirterek, şu bilgileri verdi:

"1.350 megavatlık kısmı bitecek. Şu anda 700 megavatlık üretim yapıyoruz günde. Aralık ayında tamamı bitecek. 1.350 megavat üretmeye başlayacağız aralık ayında. Yıllık 2 milyon kişinin elektriğini karşılayacak. Yani tek bir santralden Konya'nın elektriği karşılanmış olacak. Bu santralimiz dünyanın en büyük üç santralinden biri, bugün ulaşmış olduğu 700 MW kapasite ile zaten Avrupa'nın en büyüğü oldu. Hedefim ve gelecekle ilgili bütün düşüncelerim en yeniyi, en iyiyi ve ilkleri yapmak. Allah da bunları bana nasip etti. Çok çalışıyoruz, daha iyilerini yapacağız inşallah."

Kalyoncu, santrali şu anda çöl haline gelen ve hiçbir işe yaramayan 20 milyon metrekarelik alana, 2 bin 600 futbol sahası büyüklüğündeki bölgeye kurduklarını, 3,5 milyon adet panel kullanılacağını kaydederek, yılda 2 milyon ton karbon salımının önüne geçileceğini bildirdi.

Enerji ithalatının maliyetinden bahseden Kalyoncu, "Fabrika ile enerji santralimizi bir arada düşündüğümüzde, günümüzdeki doğal gaz fiyatları dikkate alındığında, ülkemize 600 milyon dolarlık döviz ikamesi sağlayacak. Yani ülkemizden dışarıya 600 milyon dolar daha döviz gitmeyecek. O, bizim ürettiğimiz paneller ve ürettiğimiz temiz enerjiden karşılanmış olacak." diye konuştu.

- Yurt dışından LNG ve GES'te iş birliği teklifi

Cemal Kalyoncu, Türkiye'de bir ilk olarak LNG'yi doğal gaza çeviren mobil LNG terminalini Aliağa'ya kurduklarını BOTAŞ'ın yurt dışından temin ettiği sıvılaştırılmış doğal gazı (LNG) gazlaştırıp kullanıma sunduklarını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Özellikle son 2 aydır, Rusya-Ukrayna Savaşı'ndan sonra doğal gaz altyapısı ve güneş enerjisinin ne kadar önemli olduğunu gördük. Almanya'dan, Polonya'dan her hafta yetkililer geliyor. 'Aman gelin LNG işini bize yapın, güneş enerjisini yapın' diyorlar. Sadece oradan değil ABD'den, Afrika'dan, Avrupa'dan gelen çok sayıda yetkili var. 'Lütfen bu işi bize getirin' diyorlar. Ancak LNG gaz arz güvenliği için bu işteki önceliğimiz Türkiye. İleride belki olabilir."

- "Bir ilke imza atarak rüzgar türbinlerini Türkiye'de üretmeyi hedefliyoruz"

Kalyon Holding Yönetim Kurulu Kalyoncu, şu anda yaklaşık 400 megavatlık HES'lerinin bulunduğunu belirterek, şu bilgileri verdi:

"Şu anda güneş enerjisi panellerini yüzde 85 yerlilikle Türkiye'de üretiyoruz. Yeni bir şey yapacağız. Bu sürpriz olacak. Şu anda hedefimiz rüzgar türbinlerini Türkiye'de üretmek. Halihazırda üretim yok. Türkiye'de bugün rüzgar türbinlerinin kule, kanat ve jeneratörleri üretilebiliyor. Yüzde 65'in üzerinde bir yerlilikle rüzgar türbinlerinin ülkemizde üretilmesini hedefliyoruz. Çalışmalarımızda görev alan tecrübeli ve geniş bir kadromuz, teknik ekibimiz var. Bunun için çalışmalarımız sürüyor. Ülkemize çok büyük bir kazanç olacak. İthal eden değil yüksek teknoloji ihraç eden bir firma olacağız."

Kalyoncu, Gaziantep'teki Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nde yenilenebilir enerji üzerinde önemli çalışmalar yürüttüklerini kaydederek, yenilenebilir ve temiz enerji noktasında çok şeyler yapmaya çalıştıklarını anlattı.

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